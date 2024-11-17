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52歲男疑被戴綠帽、竟當13歲女兒面砍妻！太痛苦受不了...女自撞水泥柱亡

香港01／ 撰文：蘇菲亞
泰國一名52歲男子懷疑妻子跟鄰居有染，在女兒面前用刀襲擊妻子。示意圖／報系資料照片
泰國一名52歲男子懷疑妻子跟鄰居有染，在女兒面前用刀襲擊妻子。示意圖／報系資料照片

懷疑妻子出軌終釀成倫常慘劇。泰國1名有毒癮男子懷疑妻子和鄰居出軌，在女兒面前用刀斬向妻子的頭，之後再毆打妻子，將她的頭撞向屋外水泥柱，即使妻子不停呻吟也未送她入院，最終翌朝發現在床上斃命。

泰男最終叫母親報警及帶他自首，他承認因為「戴綠帽」，長期有吸食冰毒減壓習慣，最終錯手殺死妻子，涉謀殺被警方拘捕。

當地傳媒指，鄰居們經常聽到夫妻爭吵，妻子曾透露女兒是姦夫的骨肉，而被指是姦夫的鄰居則拒絕傳媒訪問，但否認自己是第三者。

52歲男子斬妻 毆打至頭撞水泥撞

綜合當地傳媒報道，泰國紅統府泰孟縣警方於今年10月20日接獲報案，抵達案發現場時發現有名女子伏屍在床邊地板上，地上有血跡，女子頸及臉上均有傷口，頭部嚴重受創，曾被鈍器擊中，警方在現場起獲犯案用的刀。調查指，52歲有毒癮男子寧（Ning）懷疑53歲妻子桑娘（Samniang）跟鄰居有染，在13歲女兒面前用刀襲擊妻子。

鄰居向警方透露，兩夫妻經常吵架兼大打出手，當晚聽到兩人又激烈吵架，之後突然靜了下來，寧一直懷疑妻子和鄰居「N」有染，甚至要求妻子到3間不同的寺廟發誓，不可再和N聯絡。

妻頭撞水泥柱 痛苦呻吟翌朝發現已死

寧直認罪行，他一直懷疑妻子出軌，心理壓力太大要用冰毒麻醉自己，案發當晚他在盛怒下用刀斬向妻子的頭，原本想帶女兒騎電單車離開，但身上沒現金，問妻子銀行卡位置時對方未有回應，再毆打妻子，最終令妻子頭撞屋外池塘的水泥柱。他和女兒帶妻子回屋內後，將女兒安置到母親家再返回住所，妻子不停痛苦呻吟，直至翌朝他發現妻子已死。

妻稱13歲女兒為姦夫所出

寧續指，他發現妻子和鄰居N有染後，妻子曾說女兒不是他親骨肉，N才是生父。他一直吸毒麻醉自己，而妻子也因感情問題試過輕生。案發當日，他發現妻子和N聯絡。

寧的76歲母親薩農（Sanoon）表示，兒子經常和新抱爭執，她因此搬去和另一名兒子同住，她承認大部份爭執源於兒子嫉妒心發作所致，新抱死後兒子已感後悔，所以她報警兼帶兒子到警署自首。

而案中的鄰居N則拒絕當地傳媒訪問，但否認自己是第三者。

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文章授權轉載自《香港01》

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