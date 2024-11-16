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發出逾千次警示 聯合國報告：政府與企業對甲烷排放反應遲緩

中央社／ 巴庫15日綜合外電報導
自聯合國去年開始監測石油和天然氣基礎設施的甲烷洩漏以來，已向各地政府和企業發出1200次警示，但極少獲得回應。圖／歐新社
自聯合國去年開始監測石油和天然氣基礎設施的甲烷洩漏以來，已向各地政府和企業發出1200次警示，但極少獲得回應。圖／歐新社

聯合國去年開始監測石油和天然氣基礎設施的甲烷洩漏以來，已向各地政府和企業發出1200次警示，但極少獲得回應。

路透社報導，根據聯合國國際甲烷排放觀測站（International Methane Emissions Observatory ）今天發布的報告，只有12起主要甲烷雲警報（僅占1%）收到「實質回應」，並採取行動防堵洩漏。

國際甲烷排放觀測站首席工程師庫柏斯（Roland Kupers）在亞塞拜然舉行的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）發表演講時說道：「我們原本預計（回應率）會更高。」

許多得知衛星在其境內偵測到大量甲烷洩漏的國家，都簽署了3年前發起的「全球甲烷承諾」（Global Methane Pledge），這項倡議的目標是在2030年底前，將全球甲烷排放量從2020年水準減少30%。

聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）執行長安德森（Inger Andersen）說：「各國政府和油氣公司…必須停止對這項挑戰只說不做。」該署負責執行「甲烷警報與反應系統」（Methane Alert andResponse System）監測計畫。

「它們應該認知到這個系統帶來的重大機會，並開始封堵造成氣候暖化的甲烷洩漏。」

甲烷這種易加劇暖化的溫室氣體，在20年期間內的升溫能力是二氧化碳的80倍。迄今為止，甲烷排放已對全球升溫貢獻了攝氏0.5度，或自19世紀中葉以來全球氣溫升幅的1/3。

專家表示，封堵石油和天然氣井及設備的洩漏是解決問題最快的方法之一，也是具經濟效益的行動，因為甲烷的逸散意味著產品的損失。

儘管有150國簽署了全球甲烷承諾，自2019年來，來自油氣產業的甲烷排放量仍持續創紀錄。

約有140家企業簽署了另一項計畫，即聯合國的油氣甲烷夥伴關係2.0（Oil and Gas Methane Partnership2.0），承諾解決無意的甲烷排放。

根據聯合國資料，土庫曼是發生甲烷洩漏事件最多的國家，共監測到近400起洩漏。位居第2的美國共發生178起洩漏事件，COP29主辦國亞塞拜然則收到32起警報。

由於甲烷排放有時會被雲層遮蔽而影響衛星探測，這份聯合國環境規劃署調查報告的結果因此受到限制。報告另指出，對洩漏警報做出回應的國家只有阿爾及利亞、亞塞拜然、奈及利亞和美國。

由於去年啟動了多項追蹤甲烷排放的衛星計畫，一些公司表示，將利用這些資料來遵守新的國家甲烷法規。開發中國家也可以利用有關甲烷洩漏的資料尋求用來應對問題的資金支持。

此外，慈善機構去年宣布，要為甲烷減排行動提供近5億美元。

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