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強颱萬宜逼近 菲律賓嚴陣以待疏散大批民眾

中央社／ 馬尼拉16日綜合外電報導
菲律賓當局今天疏散數以萬計的民眾並取消數十架次航班，因為強烈颱風「萬宜」進逼恐帶來強風豪雨，且可能引發洪災及暴潮等災情。圖／法新社
菲律賓當局今天疏散數以萬計的民眾並取消數十架次航班，因為強烈颱風「萬宜」進逼恐帶來強風豪雨，且可能引發洪災及暴潮等災情。圖／法新社

菲律賓當局今天疏散數以萬計的民眾並取消數十架次航班，因為強烈颱風「萬宜」進逼恐帶來強風豪雨，且可能引發洪災及暴潮等災情。

路透社報導，強颱萬宜的風速達到每小時185公里，正向菲律賓呂宋島（Luzon）東部逼近。

菲律賓氣象機構指出，萬宜正接近強度巔峰，可能於今天晚間或明天凌晨在菲律賓東部的加丹杜安尼斯省（Catanduanes）附近登陸。

救災單位的數據顯示，菲律賓中部的畢科爾區（Bicol）已經疏散近18萬人。萬宜還迫使維薩亞斯地區（Visayas）取消數十架次航班。

菲律賓氣象機構警示，呂宋島沿海地區的危險暴潮可能會超過3公尺高。

氣象機構還提到，雖然萬宜經過呂宋島時預計強度會減弱，但到達南海之前，它可能會一直維持颱風的狀態。

航班 菲律賓 颱風

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