氧氣機故障釀大火…印度北部醫院10名新生兒罹難 印總理哀痛發聲

印度當局今天表示，北部一間醫院的氧氣機發生故障，在新生兒加護病房引發火災，造成10名新生兒不幸因燒燙傷與窒息而喪命，另有16名嬰兒生命垂危。

綜合路透社與法新社報導，北方邦（Uttar Pradesh）首府勒克瑙（Lucknow）西南方約285公里詹西區（Jhansi）的瑪哈拉尼．拉克西米白醫學院（Maharani Laxmibai Medical College）昨天晚間發生大火。

北方邦行政官員帕泰克（Brajesh Pathak）告訴媒體：「很不幸地，有10名嬰兒喪命。已確認7具遺體的身分，還有3具尚未查明身分。」

印度電視台Times Now報導，火災發生後，另有16名嬰兒情況危急。

由於建築品質低劣，加上對安全法規的普遍漠視，印度經常發生建築物火災。

帕泰克說，這間醫院今年2月才執行過安檢，3個月後又進行了消防演習。

他補充表示：「當局將調查起火原因。若發現任何疏失，將對相關人員採取嚴格行動，絕不寬貸。」

當地媒體引述其他官員說法報導，火勢是由一部用來增加空氣中氧氣濃度的機器所引發。

官員指出，病房中高濃度的可燃性氣體，助長火勢突然迅速延燒。

新德里電視台（NDTV）報導，火災發生當下，新生兒加護病房裡一共有54名嬰兒。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群媒體平台X上稱這起災難造成的死傷「令人痛心」。

莫迪寫道：「謹對痛失無辜孩子的人們致上我最深的哀悼。我向上天祈求，盼能給予他們力量來承受這巨大的傷痛。」 印度當局今天表示，北部一間醫院的氧氣機發生故障，在新生兒加護病房引發火災，造成10名新生兒不幸因燒燙傷與窒息而喪命，另有16名嬰兒生命垂危。圖／美聯社