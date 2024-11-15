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紐西蘭毛利議員國會跳戰舞 抗議條約修正案損權益
紐西蘭國會昨天針對「懷唐伊條約」修正案進行討論，因部分條文被指損害毛利人（Maori）權益，毛利族議員發起抗議，以撕毀文件、高唱毛利戰歌及跳傳統戰舞「哈卡」（Haka）表達不滿，迫使議會短暫休會。
「懷唐伊條約」（Treaty of Waitangi）為1840年由英國王室代表與毛利酋長之間達成的協議，主要涉及主權、統治權等核心議題。然而，執政聯盟中的「行動黨」（ACT）黨魁西莫（David Seymour）認為，條約中的部分規定已不符合現代社會需求，且可能導致毛利人與其他紐西蘭人之間的不公平，因而提出「條約原則法案」（Treaty Principles Bill），以重新解釋條約內容，並廢除部分相關制度。
該提案引發毛利族群議員的激烈反對。毛利黨（TePāti Māori）議員麥皮-克拉克（Hana-Rawhiti Maipi-Clarke）在辯論過程中首先起身抗議，撕毀手中法案文件並高唱毛利戰歌。
隨後，其他毛利族及他黨議員也加入，以傳統戰舞「哈卡」表達憤怒，這場騷動迫使國會議長宣布休會約30分鐘後才恢復會議。
外界預計將在下週二於首都威靈頓舉行大規模集會，可能有數百位參與者為毛利人的權益發聲。
麥皮-克拉克在2023年以21歲之姿，當選紐西蘭自1853年來最年輕國會議員。去年12月，她在國會首次發言時，也以哈卡舞向原住民族致敬。
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