紀念非暴力「絲絨革命」35周年 捷克自由周上百場活動登場

為慶祝絲絨革命35週年，布拉格「自由週」本週登場，活動包含公共早午餐、電影放映、展覽、辯論等。主辦方表示，這35年的自由並非一帆風順，目前捷克社會仍面臨分裂，期望藉由對話與聆聽找到共同願景。

「絲絨革命」（Velvet Revolution）為1989年發生在捷克斯洛伐克的一場非暴力革命運動，這場運動結束共產黨的統治，讓捷克斯洛伐克轉型為民主化社會。

為慶祝絲絨革命35週年，布拉格「自由週」（Freedom Week）本週登場，超過40家文化與教育機構將在民族大街（Národní trida）舉辦為期一週的活動，包含電影放映、展覽、辯論、戲劇表演、音樂會和小組討論等100多項活動。

自由週由協會「感謝我們能」（Díky,žemůžem）主辦，旨在讓人們討論自由的重要性，關注現代歷史和全球自由的現狀，以及慶祝與反思民主和人權。

自由週期間會頒發「奧普萊塔爾獎」（Jan OpletalAwards），以表彰積極改變社區的年輕人；另外，「布拉格之聲音樂節」也透過音樂演出向已故捷克異議歌手克里爾（Karel Kryl）致敬。

而在哈維爾廣場上，哈維爾圖書館（Vaclav HavelLibrary）展示已故前捷克總統哈維爾較不為人知的照片和引言，讓觀眾反思哈維爾對後共產主義捷克的影響。

布拉格自由週將在本週日達慶祝高峰，11月17日為捷克「爭取自由和民主日」（The Day of Struggle forFreedom and Democracy），當天開放民眾在民族大街上享用豐盛的「公共早午餐」，與聆聽音樂表演。

17日下午5時將首映短片「自由連接我們」，影片結束後，下午5時11分將由女演員菲亞洛娃（AnnaFialová）演唱代表性歌曲「為瑪爾塔祈禱」（Prayerfor Marta）。

「感謝我們能」協會主任斯塔雷克（Bára Stárek）表示：「35年自由並非都是一帆風順。如今愈來愈明顯的是，我們的社會正在分裂。」

斯塔雷克表示，我們的社會正面臨全球變革與挑戰，藉由對話、聆聽一起克服挑戰，找到共同的願景。

布拉格機場公司董事會主席波斯（Jiří Pos）表示，很高興能作為合作夥伴參與這場全國性運動。因邊界開放，國家與世界相連，可以自由旅行，了解遙遠的文化，並互相激勵。「這一切是在長期沒有自由的年代後獲得的，我們已經享受了35年。」

波斯說：「布拉格瓦茨拉夫·哈維爾機場（VaclavHavel Airport）也以自豪的心情，承擔象徵絲絨革命領袖的名字，並作為捷克最大航空營運商，積極擁護民主價值。」

波斯表示，在自由週期間，布拉格機場還將舉辦「革命碎片」展覽，回顧1989年11月的歷史事件，並以國旗色照亮航站。