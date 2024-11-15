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越南加強網路控管！帳號張貼違法內容 觸犯國安恐遭永久鎖定

中央社／ 河內15日專電
越南頒布一項網路管理命令，針對在社群網路上張貼違法內容的帳號進行暫時鎖定，若內容被認定觸犯國家安全，帳號將遭永久鎖定。 情境示意圖／Ingimage
越南頒布一項網路管理命令，針對在社群網路上張貼違法內容的帳號進行暫時鎖定，若內容被認定觸犯國家安全，帳號將遭永久鎖定。 情境示意圖／Ingimage

越南頒布一項網路管理命令，針對在社群網路上張貼違法內容的帳號進行暫時鎖定，若內容被認定觸犯國家安全，帳號將遭永久鎖定。業者若不按規定處理，經營服務許可將被收回。

越南民智報（Dan Tri）報導，越南政府最新頒布一項針對網路使用及訊息管理的命令，各社群網路平台帳號若違反規定，將會被暫時或永久鎖定。這項命令自12月25日起生效。

根據報導，若帳號經常上傳違法內容，所謂的經常意即30天5次以上或者90天10次以上；待相關單位依法提出要求後，這些帳號將於24小時內遭到鎖定，具體將視違反的次數與輕重程度暫時鎖定7至30天不等。

如果帳號發布的內容觸犯到國家安全，或者是帳號已經被暫時鎖定3次及以上，這些帳號將被永久鎖定。

此外，在越南提供社群網路服務的機構、組織或企業若不處理這些違法的內容與服務，不配合越方的要求暫時或永遠鎖定這些帳號，越南訊息媒體部將停止其相關活動，或收回已核發的社群網路服務許可。

國安 社群媒體 網路 越南

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