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嫌飛機餐又濕又冷不想付錢 英國婦被警察「護送」下飛機傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
婦人指控飛機餐品質太差拒絕付錢。示意圖／ingimage
婦人指控飛機餐品質太差拒絕付錢。示意圖／ingimage

英國一名婦人跟女兒搭飛機前往土耳其慶生，在飛行途中空服員提供了一份冷掉的鮪魚三明治當作飛機餐，不過女子認為又濕又冷的三明治要價9英鎊（約台幣360元）太過不合理而拒絕支付，想不到最後竟被武裝警察給「請」下飛機，讓她的生日假期蒙上一層陰影。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，79歲的莉莉（Lily Ifield）與女兒搭乘Jet2航空的班機，要從倫敦的史坦斯特德機場飛往土耳其。莉莉說當時空服員提供一份「濕透又冰冷」的鮪魚三明治，但她認為這份三明治的品質根本不值9英鎊，因而拒絕付款。

莉莉表示，當時空服員仍要求她付款，甚至回應說：「這裡不是餐廳，妳在飛機上。」接著就通報地面警方處理。飛機抵達土耳其後，艙門外已經站著四名武裝警察，手上還有槍械與警棍，就等著將莉莉和女兒帶下飛機。

莉莉和女兒在警方陪同下被「護送」進到機場，她試圖向警察詢問被逮捕的原因，但由於語言不通，警方並未多做解釋。最後疑似連警方都覺得整起事件太過荒謬，才將兩人釋放。

這場風波讓莉莉和女兒感到身心俱疲，假期中有四天都躲在房間裡不敢出門。莉莉表示，這段插曲完全毀了整個假期，她不懂自己為什麼要因為一份三明治被逮捕。

Jet2航空針對此事件發出聲明表示，莉莉母女「不斷干擾飛行秩序」，甚至偷帶免稅店購買的酒上飛機飲用，嚴重違反飛行規定。航空公司指出，公司對於機上一切不當行為本就採取零容忍的態度，支持機組人員的處置，並警告莉莉母女，未來可能被列為黑名單，禁止她們搭乘Jet2的航班。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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