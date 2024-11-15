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波波醫風暴燒！仲介業者搶商機 知情人士曝內幕

手術價格只要五分之一 英國病患為省錢赴土耳其整形慘死他鄉

聯合新聞網／ 綜合報導
不少病患為了省錢到土耳其整形，但卻因此喪命。示意圖，非新聞事件當事人。圖／ingimage
不少病患為了省錢到土耳其整形，但卻因此喪命。示意圖，非新聞事件當事人。圖／ingimage

近期台灣掀起波波醫生風暴，不少民眾認為到波蘭求學的台籍醫生不靠譜，而其實也有其他國家面臨類似的問題。有英國民眾為了省錢，特地飛往土耳其整形，但其實當地醫生可能為了壓低成本使用過時設備，術後護理也相對較弱，導致不少英國人命喪土耳其。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，土耳其的整形手術價格可能只有英國的五分之一，但英國整形醫生警告，土耳其的低價手術其實暗藏許多風險。當地診所其實是「偷工減料」降低成本，才能讓手術價格特別低廉。舉例來說，光是隆鼻和減重手術等，土耳其的手術費用就比英國低至少6,000英鎊（約新台幣24萬元）。不過這些手術可能使用了較舊的手術設備，術後護理制度不完善，也沒有保險的保障。

按《每日郵報》整理，54歲的薩維奇（Janet Savage）、40歲的巴特勒（Hayley Butler）、38歲的道維爾（Hayley Dowell）和38歲的布朗（Kaydell Brown）都因不同的整形手術而命喪土耳其。薩維奇的減重手術費用只要2,750英鎊（約新台幣11萬元），甚至包含機票及住宿，遠低於英國相同手術5,000至15,000英鎊（約新台幣20至60萬元）的費用。

雖然手術費用低廉，但由於當地缺乏術後護理制度，通常患者手術後回到英國可能會出現併發症，還是要再次花錢尋求醫療協助。英國美容整形外科協會（BAAPS）估計，光是處理這些術後併發症的平均費用就要15,000英鎊（約新台幣60萬元）。目前已經有超過300名患者因術後問題返回英國接受治療，總花費達480萬英鎊（約新台幣1.92億元）。

根據BAAPS調查顯示，有超過八成的英國患者因低價而選擇海外手術，其中近六成手術花費不到5,000英鎊（約新台幣20萬元）。不過受訪者中有三分之二表示，如果可以重來，不會做同樣的決定，近半數更坦承後悔做了這樣的選擇。

土耳其 整形

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