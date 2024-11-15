印尼東部與鄰國巴紐皆地震最大規模6.6 無海嘯威脅

印尼東部巴布亞省（Papua）今天發生規模6.5地震，印尼東方鄰國巴布亞紐幾內亞的東部外海今天也發生規模6.6地震，皆無海嘯威脅。

綜合路透社與法新社報導，印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）表示，巴布亞省今天的地震震央深度10公里。美國地質調查所（USGS）則指出，巴紐今天地震深度為51公里，距離最近城市科可波（Kokopo）123.2公里。

巴紐的國家災害中心（National Disaster Centre）表示，他們正在評估地震可能造成的損害。震後並無海嘯警報發布。

巴紐位於太平洋「火環帶」（Ring of Fire），常發生地震。儘管這些地震鮮少在人口分布稀疏的地區造成大範圍破壞，但仍會引發山坡土石鬆動滑落，破壞力驚人。