快訊

坐捷運看12強賽必看！大巨蛋「體重計」藏交通補助 2步驟20元輕鬆入袋

天兔颱風最新風雨預測出爐 明2地達停班停課標準

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿 國安局回應了

印尼東部與鄰國巴紐皆地震最大規模6.6 無海嘯威脅

中央社／ 雅加達/雪梨15日綜合外電報導

印尼東部巴布亞省（Papua）今天發生規模6.5地震，印尼東方鄰國巴布亞紐幾內亞的東部外海今天也發生規模6.6地震，皆無海嘯威脅。

綜合路透社與法新社報導，印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）表示，巴布亞省今天的地震震央深度10公里。美國地質調查所（USGS）則指出，巴紐今天地震深度為51公里，距離最近城市科可波（Kokopo）123.2公里。

巴紐的國家災害中心（National Disaster Centre）表示，他們正在評估地震可能造成的損害。震後並無海嘯警報發布。

巴紐位於太平洋「火環帶」（Ring of Fire），常發生地震。儘管這些地震鮮少在人口分布稀疏的地區造成大範圍破壞，但仍會引發山坡土石鬆動滑落，破壞力驚人。

印尼 地震 海嘯

延伸閱讀

地震告警標準調整了！「國家級警報」新增這發送條件

黃仁勳赴雅加達演講 印尼總統普拉伯沃致電歡迎「希望有天能見面」

地牛翻身！10:38分規模5.4地震17縣市有感 最大震度花蓮4級

大陸、印尼聲明扭曲2758號決議 外交部強烈抗議

相關新聞

印度新德里空汙惡化 知名地標一片朦朧、大量班機誤點

印度新德里是全球汙染最嚴重的首都，政府已禁止在當地進行非必要工程，並呼籲居民避免燒炭取暖；這波空氣品質下滑已干擾班機飛行...

東京明治神宮鳥居上刻5字母 美遊客被捕：只是惡作劇

日本警方13日逮捕一名在東京明治神宮鳥居刻字的美國觀光客，他表示「只是惡作劇」。

非盟CDC認可非洲首件自製M痘篩劑 有助對抗疫情

非洲聯盟（African Union）旗下衛生監管機關今天宣布，認可北非國家摩洛哥研發出的首件非洲自製M痘篩檢試劑，大讚...

索羅門群島發現全球最大珊瑚 研究團隊估生長約300年

科學家表示，他們已在索羅門群島（Solomon Islands）附近發現一株全球最大的珊瑚，並宣布這是「活力充沛且色彩繽...

想參加嗎？日本島根縣「切腹比賽」惹議 主辦單位急道歉喊卡

日本島根縣松江市計劃舉辦一場「切腹比賽」，當然不是真的切腹，而是比賽切腹後在地上翻滾掙扎的「演技」，然而依舊在網路上引發...

西班牙世紀洪災釀224死、16失蹤 超市龍頭提撥14億元援助受災員工

西班牙瓦倫西亞地區遭到世紀洪災破壞，連鎖超市龍頭「梅爾卡多納」昨天宣布提撥4000萬歐元（約新台幣14億元）援助受災員工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。