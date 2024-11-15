印度新德里空汙惡化 知名地標一片朦朧、大量班機誤點

印度新德里是全球汙染最嚴重的首都，政府已禁止在當地進行非必要工程，並呼籲居民避免燒炭取暖；這波空氣品質下滑已干擾班機飛行，連著名地標泰姬瑪哈陵都一片朦朧。

路透社報導，今早開始生效的新措施包括在道路上灑水和除塵劑、出動機械器具清掃以抑制粉塵等。

德里首席部長艾提什（Atishi）也指示所有小學改成遠端上課。

政府昨天公告，新措施還包括禁止非必要工程，並呼籲公民多加利用大眾運輸工具，避免燒炭或燒柴取暖，但沒有說明這些措施會實施多久。

印度北部的空氣品質在過去一週惡化，有毒煙霧讓距離新德里約220公里的泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）和阿姆利則市（Amritsar）的錫克教聖地「金廟」（Golden Temple）看起來一片朦朧。

根據瑞士空氣品質監測平台IQAir的即時排行榜，新德里的空氣品質指數達424，居全球首都之冠。

由於冷空氣困住粉塵、排放物和非法農場燒東西產生的煙，新德里每年冬天都要對抗有毒的煙霧混合物。

今年新德里約38%的汙染來自鄰近的旁遮普邦（Punjab）和哈雅納邦（Haryana）焚燒稻米收割後遺留的稻草。

航班追蹤網站Flightradar24顯示，截至昨天下午，德里有88%的起飛班機和54%的抵達班機因煙霧而誤點。

官員們將煙霧歸咎於高度汙染、溼度、無風和氣溫下降等因素，導致新德里的國際機場能見度僅有300公尺，本月13日更在能見度為零的情況下讓班機改道。

旁遮普邦的小兒科醫師芮姆（Sahab Ram）告訴印度亞洲國際新聞社（ANI）：「過敏、咳嗽、感冒的兒童突然增加…急性氣喘發作的人也變多。」

印度地球科學部表示，新德里的汙染狀況今天很可能仍在「嚴重」等級，之後才會好轉為「非常差」等級，指數大概在300到400之間。