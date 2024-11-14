非盟CDC認可非洲首件自製M痘篩劑 有助對抗疫情

非洲聯盟（African Union）旗下衛生監管機關今天宣布，認可北非國家摩洛哥研發出的首件非洲自製M痘篩檢試劑，大讚這是有助對抗非洲M痘疫情的「重大里程碑」。

法新社報導，非盟轄下非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）3個月前宣告M痘疫情為公共衛生緊急事件後，今天在社群媒體平台X發文為摩洛哥生產的這件M痘試劑背書。

非洲CDC表示，這款即時PCR核酸試劑能迅速檢測出血液、唾液或組織中是否有病原體DNA，如今獲得核准，凸顯其「可靠性和效力」。

自今年開年以來，當局已在非洲各地合計記錄到5萬多起M痘病例，約1100人死亡；其中逾85%的染疫病例和幾乎全數死亡病例發生在非洲中部。