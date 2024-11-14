快訊

傳將任命和平特使？美國準國安顧問曝：川普有意結束俄烏戰爭

美10月PPI升幅擴大…通膨壓力仍黏著 聯準會12月恐小幅降息

聽新聞
0:00 / 0:00

非盟CDC認可非洲首件自製M痘篩劑 有助對抗疫情

中央社／ 奈洛比14日綜合外電報導
在非洲M痘疫情肆虐。圖／美聯社
在非洲M痘疫情肆虐。圖／美聯社

非洲聯盟（African Union）旗下衛生監管機關今天宣布，認可北非國家摩洛哥研發出的首件非洲自製M痘篩檢試劑，大讚這是有助對抗非洲M痘疫情的「重大里程碑」。

法新社報導，非盟轄下非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）3個月前宣告M痘疫情為公共衛生緊急事件後，今天在社群媒體平台X發文為摩洛哥生產的這件M痘試劑背書。

非洲CDC表示，這款即時PCR核酸試劑能迅速檢測出血液、唾液或組織中是否有病原體DNA，如今獲得核准，凸顯其「可靠性和效力」。

自今年開年以來，當局已在非洲各地合計記錄到5萬多起M痘病例，約1100人死亡；其中逾85%的染疫病例和幾乎全數死亡病例發生在非洲中部。

M痘 疫情 非洲

延伸閱讀

酒後出軌性感女客戶！愛妻憤而離家 他內疚：房子轉到她名下都可以

俄羅斯拉攏非洲各國 反制西方經濟制裁

上海人妻誕黑皮膚男嬰！否認出軌「沒去過非洲」 專家曝真相

非洲M痘病例年增逾5倍 非CDC：疫情持續加劇

相關新聞

不廢死！日本政府駁回專家呼籲 官員：犯下殘忍罪行者死刑不可免

日本政府14日表示不會廢除死刑，在國際施壓廢死之際，駁回國內法律專家要求檢討廢死呼籲。

已婚南韓少校偷吃女同袍！勒斃情婦分屍棄河 冷血過程曝光

南韓近日發生一起凶殘分屍案，本月2日，一位民眾在江原道華川郡的北漢江畔，發現疑似為人體屍塊漂浮於河面上，經警方打撈後發現...

非盟CDC認可非洲首件自製M痘篩劑 有助對抗疫情

非洲聯盟（African Union）旗下衛生監管機關今天宣布，認可北非國家摩洛哥研發出的首件非洲自製M痘篩檢試劑，大讚...

索羅門群島發現全球最大珊瑚 研究團隊估生長約300年

科學家表示，他們已在索羅門群島（Solomon Islands）附近發現一株全球最大的珊瑚，並宣布這是「活力充沛且色彩繽...

想參加嗎？日本島根縣「切腹比賽」惹議 主辦單位急道歉喊卡

日本島根縣松江市計劃舉辦一場「切腹比賽」，當然不是真的切腹，而是比賽切腹後在地上翻滾掙扎的「演技」，然而依舊在網路上引發...

西班牙世紀洪災釀224死、16失蹤 超市龍頭提撥14億元援助受災員工

西班牙瓦倫西亞地區遭到世紀洪災破壞，連鎖超市龍頭「梅爾卡多納」昨天宣布提撥4000萬歐元（約新台幣14億元）援助受災員工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。