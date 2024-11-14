索羅門群島發現全球最大珊瑚 研究團隊估生長約300年
科學家表示，他們已在索羅門群島（Solomon Islands）附近發現一株全球最大的珊瑚，並宣布這是「活力充沛且色彩繽紛」的重大發現。
法新社報導，這株珊瑚如此巨大，以至於在索羅門群島清澈水域航行的研究人員，起先以為偶然發現一艘大型沈船。
海洋科學生態學家沙拉（Enric Sala）說：「我們正愁地球上沒有（新）事物可以發現時，就發現一株由近10億隻小珊瑚蟲組成的巨無霸珊瑚，活力充沛而且色彩繽紛。」
研究人員指出，這個遺世獨立的珊瑚結構推估已生長約300年，是從極小的珊瑚蟲構成的複雜網絡所形成。他們解釋說，這株珊瑚和許多珊瑚叢構成的珊瑚礁不同。
研究團隊指出，這株珊瑚寬34公尺、長32公尺，體型是前紀錄保持者、在美屬薩摩亞（American Samoa）發現並號稱「大塊頭」珊瑚的三倍大。
「國家地理」（National Geographic）團隊在索羅門群島東南方稱為三姐妹島（Three Sisters）的區域進行科學考察時，正好發現這株珊瑚。
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