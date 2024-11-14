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想參加嗎？日本島根縣「切腹比賽」惹議 主辦單位急道歉喊卡

中央社／ 東京14日專電
日本島根縣松江市計劃舉辦一場「切腹比賽」，當然不是真的切腹，而是比賽切腹後在地上翻滾掙扎的「演技」。示意圖／ingimage
日本島根縣松江市計劃舉辦一場「切腹比賽」，當然不是真的切腹，而是比賽切腹後在地上翻滾掙扎的「演技」。示意圖／ingimage

日本島根縣松江市計劃舉辦一場「切腹比賽」，當然不是真的切腹，而是比賽切腹後在地上翻滾掙扎的「演技」，然而依舊在網路上引發眾多爭議，主辦單位今天宣布取消比賽。

日媒報導，以「城下町」聞名的松江市原本預定12月14日於市政府的露台廣場舉辦「切腹比賽」。活動由一家玩具廠商策劃，參賽者需要使用塑膠玩具刀模擬切腹，然後進行約30秒至1分鐘的掙扎表演，展開演技對決。

當地報紙9日刊登招募參賽者的文章，隨後在社群媒體引發討論，有支持、也有反對意見。

贊成的人說，「真有趣，我想參加」。反對者則說，「就算是比賽演技，但是把痛苦死亡的樣子作為比賽內容還是有些不妥吧」、「感覺這是在嘲弄切腹這種行為」。

由於褒貶不一，主辦方表示將取消活動。

主辦單位表示，「當初策劃這個活動，主要是希望吸引更多人來參加。以前舉辦活動時，注意到有一個女孩拿著我們販售的可伸縮塑膠玩具刀，做出刺向自己肚子的動作。這給了我們靈感，覺得如果舉行演技比賽，應該會很有趣。原本是想要強調娛樂性，沒想到竟然引起如此大爭議，我們要向市政府的相關人員表示歉意」。

主辦方說，雖然有些人已經透過電子郵件報名，但是考慮到使用的是市政府的場地，為了政府的信譽和形象，因此決定取消活動。

松江市政府表示，該處場地通常對外開放，用於舉辦各式活動，這次的主辦單位過去也曾借來舉辦跳蚤市場。

市政府指出，不過這次的場地申請目的僅寫了「跳蚤市場」，市政府也是透過報導才知道「切腹比賽」。經過與主辦方協商，雙方一致認為這種比賽不該利用政府的場地舉辦，最終確定取消。

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