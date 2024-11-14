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西班牙世紀洪災釀224死、16失蹤 超市龍頭提撥14億元援助受災員工

中央社／ 馬德里14日專電
西班牙瓦倫西亞地區遭到世紀洪災破壞，連鎖超市龍頭「梅爾卡多納」昨天宣布提撥4000萬歐元（約新台幣14億元）援助受災員工。圖／路透社
西班牙瓦倫西亞地區遭到世紀洪災破壞，連鎖超市龍頭「梅爾卡多納」昨天宣布提撥4000萬歐元（約新台幣14億元）援助受災員工。圖／路透社

西班牙瓦倫西亞地區遭到世紀洪災破壞，連鎖超市龍頭「梅爾卡多納」昨天宣布提撥4000萬歐元（約新台幣14億元）援助受災員工，房屋和汽車受損各補償5萬歐元與1萬5000歐元。

西班牙10月29日發生近代最具毀滅性的洪災，造成224人死亡、尚有16人失蹤。此外，災區的基礎建設和家戶財產遭受巨大破壞，根據受災最慘重的瓦倫西亞自治區（Valencia）商會估算，該區約有多達12萬輛汽車受到暴洪破壞，已成汽車墳墓。

西班牙世界報（El Mundo）報導，位居西班牙連鎖超市龍頭地位的梅爾卡多納超市（Mercadona）昨天宣布，將提撥4000萬歐元用於援助所有受到洪災影響的員工，目的是讓員工「不必從零開始重建生活」。

梅爾卡多納超市的援助計畫根據受損財產制定補償金額，全部或部分房屋受損的員工可獲得5萬歐元補償（約新台幣175萬元），另可申請2萬5000歐元用於更換被摧毀的家具、5000歐元用以購買家居用品。

交通工具也有高額補償，失去汽車的員工可獲得1萬5000歐元、機車5000歐元，自行車或滑板車也可獲得500歐元援助。

梅爾卡多納超市表示，將在21日將援助全額支付給所有申請補助的員工。

除了對員工提供援助外，梅爾卡多納超市也向災區捐贈民生必需品，並提供其執行長羅伊格（JuanRoig）贊助的體育場館作為救災軍隊的基地。

梅爾卡多納超市是一家西班牙家族企業，於1977年創立於瓦倫西亞省，現今在西班牙擁有1614家門市、在葡萄牙擁有58家門市，在伊比利半島上共有超過10萬名員工。

補償金 西班牙 超市

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