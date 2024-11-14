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氣候變遷恐釀中亞地區嚴重缺水 塔吉克：30年來逾1000條冰河消失

中央社／ 杜桑貝14日綜合外電報導
中亞國家塔吉克能源部長朱瑪表示，塔吉克於過去30年期間有超過1000條冰河已經消失。示意圖／ingimage
中亞國家塔吉克能源部長朱瑪表示，塔吉克於過去30年期間有超過1000條冰河已經消失。示意圖／ingimage

中亞國家塔吉克能源部長朱瑪在亞塞拜然首都巴庫舉行的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）場邊表示，塔吉克於過去30年期間有超過1000條冰河已經消失。

法新社報導，多山的中亞各地擁有數以千計冰河，對當地糧食和水源安全而言至關重要，乾旱期間通常可以補充河流的水源。

根據塔吉克能源和水資源部昨天公布的聲明，該部部長朱瑪（Daler Juma）表示：「過去30年以來，塔吉克1萬4000條冰河中，已有逾1000條消失，它們對整個區域來說至關重要。」

他在另一個中亞國家吉爾吉斯主辦的活動中表示：「氣候變遷導致冰河迅速融化，在全球保護水資源的背景之下，成為一項嚴重威脅。」吉爾吉斯同樣因為氣溫上升而面臨著冰河融化的問題。

聯合國科學家示警，本世紀結束之前，中亞地區的冰河恐怕會全面消失，這可能導致約有8億人口的這個地區嚴重缺水。

COP29 吉爾吉斯 氣候變遷 水資源 聯合國

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