土耳其僅2週破獲9噸冰毒 半數自伊朗跨境走私
土耳其內政部長耶里卡亞今天表示，土耳其政府過去2週內破獲近9噸又稱冰毒的甲基安非他命，其中半數在伊朗邊界附近查獲。
法新社報導，耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，土耳其官員這2週內在境內破獲4.16噸冰毒，除了3.5噸在伊斯坦堡查獲之外，其餘是在位於西部的第3大城伊茲米爾（Izmir）及靠近土耳其與伊朗、伊拉克邊界的哈卡里（Hakkari）等城市查扣。
另據土耳其海關說法，本月初也在從伊朗入境的3輛卡車上查獲逾4.5噸冰毒。
官方數據顯示，土耳其警方去年沒收近22噸冰毒，相較於此前數年呈現大幅增加。
歐盟毒品局（European Union Drugs Agency）表示，土耳其破獲的冰毒數量激增，可能因為伊朗和阿富汗的產量上升。阿富汗自從塔利班（Taliban）政府2022年禁止種植可用於製造海洛因的罌粟後，當地冰毒貿易更為猖獗。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言