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土耳其僅2週破獲9噸冰毒 半數自伊朗跨境走私

中央社／ 伊斯坦堡14日綜合外電報導

土耳其內政部長耶里卡亞今天表示，土耳其政府過去2週內破獲近9噸又稱冰毒的甲基安非他命，其中半數在伊朗邊界附近查獲。

法新社報導，耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，土耳其官員這2週內在境內破獲4.16噸冰毒，除了3.5噸在伊斯坦堡查獲之外，其餘是在位於西部的第3大城伊茲米爾（Izmir）及靠近土耳其與伊朗、伊拉克邊界的哈卡里（Hakkari）等城市查扣。

另據土耳其海關說法，本月初也在從伊朗入境的3輛卡車上查獲逾4.5噸冰毒。

官方數據顯示，土耳其警方去年沒收近22噸冰毒，相較於此前數年呈現大幅增加。

歐盟毒品局（European Union Drugs Agency）表示，土耳其破獲的冰毒數量激增，可能因為伊朗和阿富汗的產量上升。阿富汗自從塔利班（Taliban）政府2022年禁止種植可用於製造海洛因的罌粟後，當地冰毒貿易更為猖獗。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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