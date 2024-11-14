已婚南韓少校偷吃女同袍！勒斃情婦分屍棄河 冷血過程曝光

南韓近日發生一起凶殘分屍案，本月2日，一位民眾在江原道華川郡的北漢江畔，發現疑似為人體屍塊漂浮於河面上，經警方打撈後發現一名女性慘遭殺害分屍，並分裝於7個袋子棄屍河畔。經警方調查後，凶嫌為受害者同部隊的已婚少校，雙方甚至暗中發展一段不倫戀。

根據「朝鮮日報」報導，本月2日一位民眾在北漢江發現疑為人體屍塊漂浮於河面上，警方打撈後發現一名女性慘遭分屍，遺體被分裝於7個袋子棄屍河畔，且於隔日宣布已逮捕凶嫌。

經過數日調查，當地警方於13日公布凶嫌個資與照片，38歲凶嫌楊光俊（音譯）是現役陸軍少校，這是自2010年南韓實施個人資訊公開制度以來，首次公開軍方嫌疑人個資，同時也是江原道警方首次揭露嫌犯個資。

根據報導，雖然楊光俊已婚並生子，但仍和部隊的33歲未婚女同袍自今年初起大談不倫戀，但2人自6月起就不斷爭執，甚至連案發當日也爆發口角。

據悉，10月25日下午，楊光俊和被害者在停車場內發生衝突，楊遂在車內用金屬線勒斃被害者。犯案後，楊男用衣物蓋住屍體，並載往命案現場附近一處工地分屍，26日晚間再前往北漢江畔棄屍，甚至在屍袋中放置石塊避免浮起。

此外楊光俊在棄屍後，立即用被害者手機向對方親友、同事發送訊息，掩蓋早已被殺害的事實。警方針對楊光俊犯罪行為分析，認為楊光俊存有一些計畫性的犯罪傾向，其中更是細心處理分屍、棄屍過程，楊光俊也被警方依殺人、破壞屍體、遺棄屍體等罪名移交檢察機關。

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