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不廢死！日本政府駁回專家呼籲 官員：犯下殘忍罪行者死刑不可免

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本內閣官房長官林芳正，攝於9月14日。圖／路透資料照
日本內閣官房長官林芳正，攝於9月14日。圖／路透資料照

日本政府14日表示不會廢除死刑，在國際施壓廢死之際，駁回國內法律專家要求檢討廢死呼籲。

共同社報導，日本內閣官房長官林芳正在記者會上表示，「政府認為廢除（死刑）不合適」，並提到輿論的動向和惡性犯罪不斷發生的現狀，稱「對於一個犯下了極其嚴重和殘忍罪行的人，死刑不可避免」。

根據報導，包括前檢察總長、前警察廳長官與學者等16名委員組成的「關於日本死刑制度的探討懇談會」13日發表報告，指死刑存在誤判和冤枉的隱患，向內閣和國會提議，設立一個官方會議機構，對於死刑存廢等進行探討。該報告引述了轟動一時的袴田巖案，稱「一旦錯誤發生，就需要很長一段時間來糾正」，並指廢除死刑制度是一個國際趨勢。

不過，林芳正在記者會上表示，「不打算設立會議機構」討論廢死刑。

共同社指出，日本和美國是G7唯二仍在判處死刑的國家。禁止擁有死刑國家加入的歐盟一直強烈呼籲日本檢討。

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