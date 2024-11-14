買鹿餅出事？日本奈良公鹿傷人案飆增 專家曝頻繁攻擊原因：保持距離

觀光客在日本奈良公園被公鹿鹿角刺傷的案例遽增，今年9月遊客因此受傷的案例數是去年同期2.5倍。當地政府等單位鑒於公鹿的攻擊性在秋季發情期間增加，已就此加強宣導。

許多觀光客去奈良市的奈良公園，會購買「鹿餅」與鹿群互動。根據奈良公園官網說明，棲息於園內的鹿為野生動物，也被列為「國家天然紀念物」，公鹿與母鹿的差別在於公鹿有鹿角，母鹿則沒有。

日本放送協會（NHK）、時事通信社等日媒報導，奈良縣府等單位指出，今年9月奈良公園的公鹿鹿角刺傷遊客腳部事件有43起，是去年9月的2.5倍。

奈良縣府也表示，受傷案例多為遊客餵食「鹿餅」，並觸摸鹿時所發生，9月有10人因此受傷送醫，其中1人大腿傷勢嚴重，大量出血。

另外，京都府福知山市1名在農田作業的68歲老翁，10月初被人發現陳屍田裡且胸部出血，京都府警方研判他可能被野生公鹿的鹿角刺死。

奈良縣政府相關業務負責人就此表示，「今年受傷案例之多，相當罕見。而公鹿比往年多出100頭左右，也是影響因素之一」。

奈良縣府等單位為了安全起見，從8月底開始每天鋸掉10至15頭公鹿的鹿角，但提到「（作業速度）來不及，可能因此導致傷者數增加」。

由於受傷案例頻傳，長期致力保護「奈良鹿」的一般財團法人「奈良鹿愛護會」（下稱愛護會），接獲奈良縣府與奈良市府的求助後，在車站的電子看板、社群媒體等平台呼籲民眾不要輕易觸摸鹿，以及注意公鹿。

愛護會事務局長山崎伸幸也提醒，「鹿並非寵物，而是野生動物，希望民眾保持適當距離與鹿相處」。

熟悉鹿群生態的北海道大學特任助教立澤史郎說道，「9月到11月是鹿的發情期，公鹿在這段期間攻擊性會增加」。

他分析：「公鹿可能因為繁殖原因，從周邊地區湧入奈良公園求偶。」