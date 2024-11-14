快訊

12強Live／中華拚2連勝 黃子鵬先發力抗多明尼加威能帝

天兔颱風17:30發陸警 屏東、恆春首波警戒「3地」恐也列入

台大醫院開第一槍「不用波波醫」 林口長庚院長說話了

天兔颱風逼近 菲律賓發布最高級強颱警報疏散4萬人

中央社／ 馬尼拉14日綜合外電報導
強烈颱風「天兔」（Usagi）逼近原已受重創的菲律賓北部，當局今天將颱風警報升至最高的第5等級，並疏散撤離4萬人。圖／法新社
強烈颱風「天兔」（Usagi）逼近原已受重創的菲律賓北部，當局今天將颱風警報升至最高的第5等級，並疏散撤離4萬人。圖／法新社

強烈颱風「天兔」（Usagi）逼近原已受重創的菲律賓北部，當局今天將颱風警報升至最高的第5等級，並疏散撤離4萬人。

「天兔」將於當地時間下午以每小時高達180公里的持續風速，撲向呂宋島（Luzon），這是短短3週內侵襲菲律賓的第5個颱風。

菲律賓氣象局將颱風警報升高至第5級最高等級，並預計兩天內會出現「大雨至豪雨」，以及可能「危及生命」的3公尺高巨浪。

卡加延（Cagayan）民防負責人拉普辛（Rueli Rapsing）在電話中告訴法新社說，卡加延沿海和低窪地區的「疏散工作正在進行中」。

他預計地方政府將疏散撤離4萬人到避難所，這與本月稍早侵襲卡加延北部海岸的「銀杏」颱風預防性疏散人數大致相同。

菲律賓 豪雨 颱風

延伸閱讀

颱風天兔來襲 阿里山森林遊樂區15日預警性休園

康芮打沉逾60艘漁船…天兔將來襲 漁民、海巡忙吊船上岸

颱風天兔來襲屏縣府籲農漁民防範 小琉球船班調整

天兔颱風來襲 南投縣長許淑華提醒防颱注意這三點

相關新聞

名揚日本的台灣畫家陳永森：映照戰後膠彩發展的創作人生

台灣創作者當中，文藝創作啟蒙於日治時期、戰後選擇留在日本，且有獨特表現的人，文學部分有獲得直木賞的邱永漢，以及以東亞歷史小說聞名的陳舜臣。在視覺藝術方面，2023年在台北市立美術館舉辦「吾之道」回顧展的何德來屬於洋畫家，而膠彩畫（相近媒材在日本稱為日本畫）的領域則必定要談起本文的主角——陳永森。

天兔颱風逼近 菲律賓發布最高級強颱警報疏散4萬人

強烈颱風「天兔」（Usagi）逼近原已受重創的菲律賓北部，當局今天將颱風警報升至最高的第5等級，並疏散撤離4萬人

無強迫餐廳認證 大馬首相署宗教部長提醒：無豬肉酒精未必是清真食品

馬來西亞重視清真產業鏈，大馬首相署負責宗教事務部長穆罕默德納因強調，政府未強迫餐飲業者申請清真認證，但並不代表標榜「無豬...

「沒有一刻放棄學習」南韓83歲奶奶圓升學夢 步入考場哭了：我也是學生

南韓高中升大學的關鍵戰役「大學修學能力試驗（CSAT，以下簡稱修能）」14日登場，與多數的青少年考生不同...

不是夢…從太空蒐集太陽能傳回地球 冰島將成第一個接收國

氣候變遷造成越來越多的自然災害，為了減碳，人們不斷尋找更有效率，更乾淨的再生能源。由冰島公司Transition Labs...

包庇教會性虐 英大主教引咎辭職 他曾為英王加冕

英國國教全球信徒的領袖、坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）12日宣布辭職，先前一份引發譴責的報告結論指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。