天兔颱風逼近 菲律賓發布最高級強颱警報疏散4萬人
強烈颱風「天兔」（Usagi）逼近原已受重創的菲律賓北部，當局今天將颱風警報升至最高的第5等級，並疏散撤離4萬人。
「天兔」將於當地時間下午以每小時高達180公里的持續風速，撲向呂宋島（Luzon），這是短短3週內侵襲菲律賓的第5個颱風。
菲律賓氣象局將颱風警報升高至第5級最高等級，並預計兩天內會出現「大雨至豪雨」，以及可能「危及生命」的3公尺高巨浪。
卡加延（Cagayan）民防負責人拉普辛（Rueli Rapsing）在電話中告訴法新社說，卡加延沿海和低窪地區的「疏散工作正在進行中」。
他預計地方政府將疏散撤離4萬人到避難所，這與本月稍早侵襲卡加延北部海岸的「銀杏」颱風預防性疏散人數大致相同。
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