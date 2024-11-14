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無強迫餐廳認證 大馬首相署宗教部長提醒：無豬肉酒精未必是清真食品

中央社／ 吉隆坡14日專電
馬來西亞重視清真產業鏈，大馬首相署負責宗教事務部長穆罕默德納因強調，政府未強迫餐飲業者申請清真認證，但並不代表標榜「無豬肉、無酒精」餐廳販售的食物就是清真食品。圖為吉隆坡一間清真寺。圖／歐新社
馬來西亞重視清真產業鏈，大馬首相署負責宗教事務部長穆罕默德納因強調，政府未強迫餐飲業者申請清真認證，但並不代表標榜「無豬肉、無酒精」餐廳販售的食物就是清真食品。圖為吉隆坡一間清真寺。圖／歐新社

馬來西亞重視清真產業鏈，大馬首相署負責宗教事務部長穆罕默德納因強調，政府未強迫餐飲業者申請清真認證，但並不代表標榜「無豬肉、無酒精」餐廳販售的食物就是清真食品。

新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，穆罕默德納因（Mohd Na'im Mokhtar）在國會以書面答覆伊斯蘭黨議員提問，說明獲清真認證食品均有嚴謹程序把關。

他表示，「清真」（halal）一詞意味著每一項的產品、營業場所或使用原料，均符合伊斯蘭教法在健康、衛生、安全和品質方面規範。

穆罕默德納因指出，部分餐廳可能標註「無豬肉、無酒精」（no pork, no alcohol），但不代表餐廳販售的食品是清真食物。

他認為，大馬政府今年9月18日已在內閣會議決定維持既有政策，由商家自行决定是否申請清真認證，不僅代表政府維持從1974年以來由商家申請清真認證做法，再透過2011年的商品說明法令（清真認證與標誌）鞏固這項政策。

馬來西亞迄今有9520間企業獲清真認證證書。首相安華（Anwar Ibrahim）多次說明清真產業快速發展，清真產業具有健康食物、安全、清潔與先進的製程技術，避免使用不當或危險原料，甚至超越普遍所接受的標準。

馬來西亞今年9月曾舉辦國際清真展（MIHAS），吸引包括台灣、日本、韓國、印尼、印度、新加坡、巴勒斯坦與中國等數十國參展，也是東南亞地區最大的清真產業展會。

馬來西亞的3400萬人口逾6成是穆斯林，馬來西亞伊斯蘭發展局（JAKIM）對清真認證十分嚴格，舉凡從產地到餐桌過程都不能受到不合法物質污染。大馬去年清真產品出口達馬幣550億令吉（約新台幣4000億元），預計2030年清真產品出口達馬幣750億令吉，對大馬經濟成長扮演重要角色。

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