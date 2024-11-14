「沒有一刻放棄學習」南韓83歲奶奶圓升學夢 步入考場哭了：我也是學生

南韓高中升大學的關鍵戰役「大學修學能力試驗（CSAT，以下簡稱修能）」14日登場，與多數的青少年考生不同，一名83歲的林泰洙（임태수）奶奶在兒子與眾人的護送下，緩緩步入位於首爾麻浦區的考場。她目前就讀日成女子高中三年級，也是南韓今年度大學考試中「最年長」的考生。

綜合韓媒報導，位於首爾麻浦區的「日成女子中學、高中」是一所提供成人二次教育機會的終身學校，該校專為40歲至80歲、童年時期因各種原因無法完成學業的女學生教授國、高中課程，完成學業後將被認定有同等學術能力。

林奶奶站在考場大門前望著經過的青少年考生，坦言參加修能「很開心」，但複雜的情緒似乎湧上心頭，她不禁哽咽說道「我從來沒有一刻想放棄學習」。提及自認最困難的科目，林奶奶坦言是「英文」，「因為英語聽力測驗音量很小，擔心自己聽不清楚」。

「媽媽始終對學習充滿熱情，相信她今天會表現得很好」，她54歲的兒子也來到了考場，一路護送林奶奶到大門。兒子表示，母親因為上了年紀，長時間的學習讓膝蓋、腰部的情況變得更糟，導致自己得常常帶她去醫院。不過，為了紀念這珍貴的一天，考試結束後，家人們已經約好要一起吃頓晚餐慶祝。

林奶奶接受訪問時回憶，學生時期就讀國二時很享受學習數學，不料父親生病了，在家庭經濟狀況迅速惡化的情況下，她為了照顧爸爸、料理家務不得不退學。接著便一路到了結婚、生養4個小孩，直到孫子們都上了大學，才終於有了閒暇的時間，並重拾過去嚮往完成的學業。

雖然起步較晚，但林奶奶已經是收到2間大學錄取通知的「準大學生」了。儘管如此，因為是小時候未曾經歷過的事，也對兒女們參加考試感到好奇，她仍然報考了今年度的修能考試，並每天花3至4小時，到家附近的閱覽室讀書。

「我想告訴我的孫子女們，『不要試圖成為第一，而是盡力而為』。若你為一件事設定目標並繼續前進，就會在不知不覺中實現目標。」如今，林奶奶在80多歲時重啟學涯，她想告訴那些正考慮是否要開始學習的人們，無關乎年紀都應該開始學習，「當你認為『為時已晚』，其實就是最早的時候」。