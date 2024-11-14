不是夢…從太空蒐集太陽能傳回地球 冰島將成第一個接收國

氣候變遷造成越來越多的自然災害，為了減碳，人們不斷尋找更有效率，更乾淨的再生能源。由冰島公司Transition Labs與英國科技公司Space Solar合作的太空太陽能電廠計畫，預計在2030年開始向冰島傳送來自太空的太陽能。

冰島公司Transition Labs日前宣布跟英國公司Space Solar合作，開發外太空的太陽能傳送回地球的計畫，Space Solar計劃在大氣層外建造一座太陽能發電廠，再透過短波長的無線電波將收集到的太陽能傳送回地球，提供使用。

前導計畫中在地球的接收端將會設置在冰島，由冰島的雷克雅維克能源公司（Reykjavik Energy）負責接收並轉換利用，計劃在2030年能向冰島傳送30千瓩（MW）的太陽能。

Transition Labs執行長歐拉夫森（Kjartan ÖrnÓlafsson）對中央社表示，從外太空汲取太陽能很合理，理由包括，在外太空的太陽能沒有地球大氣層的阻隔，能量更高；外太空的太陽能不受天氣與日照時間的影響，可以全年無阻1天24小時的提取。這樣穩定、強力的能源希望可以補足地球上其他能源的不足。

歐拉夫森表示，太空太陽能電廠在運行中將不會製造任何的碳排放，然而在將設備發射到太空的過程會產生碳排放，但透過太空探索科技公司（SpaceX）的「可重複使用」的火箭科技，碳足跡會被最小化，跟能取得的乾淨能源的量相比顯得微不足道。

他說，Space Solar的研究證明，在太空太陽能電廠運作的23天之內，所有發射過程中所使用的能源就能被抵銷，讓太空太陽能成為真正的永續能源方案。

他告訴中央社，目前學術研究已證實這項技術可行，價格也有競爭力。比較挑戰的是工程部分，如何有效率的建造外太空的太陽能廠，還在商討，不排除使用機器人，因為SpaceX的太空技術進步，相信可以找到合適的工程方式。

歐拉夫森說，這次計畫選擇跟冰島的雷克雅維克能源公司合作，是因為雷克雅維克能源公司在再生能源（地熱）的開發與研究上，走得很前面，並且對於新的科技與再生能源開發都抱持開放且願意嘗試的態度。

他認為，冰島人普遍教育程度高，了解氣候變遷對人類的影響，因此支持氣候工作，這是在冰島執行新的能源解方的一大優勢。

他表示，協助從事氣候工作的新創公司很有意義，但目前遇到比較大的挑戰是這類型的公司通常需要更長的時間與資金投注，但傳統的創投基金無法長期的支持研發工作。

除了與Space Solar的合作計畫之外，Transition Labs還跟許多其他氣候公司、非營利組織、學界、新創公司合作，例如跟美國非營利組織Clean Air Task Force合作研發新一代的地熱能源技術；跟挪威公司Rockpore合作研發可以將玻璃等老舊水泥與建築廢棄物重製成永續建材的技術，減少建築過程中的碳排放量。此外，Transition Labs也協助成立了一個跨國的海洋研究平台。