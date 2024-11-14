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印度德里空汙嚴重 禍延鄰國也停課

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

印度德里空汙飆升至嚴重等級，班機與學校宣布暫停。受到天氣影響，週三德里空汙污染程度在今年冬季首度上升至嚴重等級。由於影響能見度，造成許多班機因此改降其他機場，連鄰國巴基斯坦的學校或商店也宣布停班停課。

空汙嚴重影響健康

據《亞洲新聞台》報導，根據瑞士組織IQAir的排名，德里在週三已超越巴基斯坦的拉合爾成為全球空氣污染最嚴重的城市。印度污染管理機構並表示，該國首都地區的24小時空氣品質指數(AQI)已達418，其中0-50是良好，超過401為嚴重，代表會影響健康民眾以及對生病的人造成嚴重影響。

巴基斯坦關閉學校

印度首都每年冬季都會出現霧霾天氣，這些霧霾是由煙霧和霧氣形成的有毒混合物，因為寒冷空氣會將塵土、排放物以及非法農場燃燒的煙霧困住，且不易飛散。與印度接壤的巴基斯坦旁遮普省也因此禁止戶外活動、停課並要求商店、市場和購物中心提前關門。印度國內至少有八班航班被迫改降至甘地國際機場。

印度氣象部門官員還指出，影響某些地區能見度的霧霾與高濕度、低風速以及最低溫從前一天的攝氏17.9度降至17度有關。

預計空汙將持續嚴重

據《BBC》報導，德里及鄰近城市的污染程度已超過世界衛生組織建議安全值至少30至35倍。每年10月至隔年1月，當地由於氣溫下降、煙霧、塵土、風速低、車輛排放燃燒稻作，都會造成德里和北部地區空氣污染嚴重。專家表示，這一次，預計未來幾天情況將進一步惡化。

由於霧霾相當扎實，甚至從太空中也能看見，稍早美國太空總署NASA公布衛星圖像，可看見印度北部地區及鄰近的巴基斯坦都被霧霾所籠罩。

根據線上社群平台LocalCircles在德里及鄰近城市進行的一項調查顯示，過去3週，81%的人表示家中至少有一名家人因污染而出現健康問題，超過3分之1的人表示在這段期間曾經買藥治療咳嗽。

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