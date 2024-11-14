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研究：30年來全球成人罹患糖尿病比例增加1倍

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導
圖為吃糖示意圖。圖/ingimage
圖為吃糖示意圖。圖/ingimage

今天發布的一項研究指出，過去年30年來，全球成年人罹患糖尿病的比例增加1倍，增幅最大的在開發中國家。

根據期刊「刺胳針」（The Lancet）最新分析，在2022年，這種嚴重健康狀況影響全球約14%的成年人，1990年比例為7%。

將全球人口增加的因素納入考量，研究小組估計，目前有超過8億人患有糖尿病，而1990年還不到2億人。

這些數字包括兩種主要類型的糖尿病。第1型糖尿病從年輕時就影響患者，是因胰島素缺乏引起，也更難治療。

第2型主要影響一些對胰島素失去敏感性的中老年人

研究指出，在一些富裕國家，糖尿病發生率維持不變甚至下降，諸如在日本、加拿大，或法國等西歐國家，以及丹麥。

報告又說：「在中低收入國家，有愈來愈多的糖尿病例和未經治療病例。」

例如，巴基斯坦現有近1/3的女性患有糖尿病，而1990年這一比例還不到1/10。

研究人員強調，肥胖是罹患第2型糖尿病的重要因素，不健康的飲食也是原因。

如何治療糖尿病，富裕和貧窮國家之間的差距也在擴大。

研究人員估計，在2022年30歲以上糖尿病患者，有3/5未接受糖尿病治療，也即4.45億成年人， 而單是印度就占此數字的近1/3。

撒哈拉以南非洲地區（sub-Saharan Africa），在2022年只有5%至10%的成人糖尿病患者接受治療。

倫敦帝國學院（Imperial College London）資深研究學者艾沙堤（Majid Ezzati）表示：「這一點尤其令人擔憂，因為低收入國家的糖尿病患者往往較年輕，且在缺乏有效治療的情況下，面臨終生併發症的風險。」

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