為促生育 俄羅斯立法禁止宣傳不生孩子

（德國之聲中文網）據路透社報道，俄羅斯下議院於本周二（11月12日）投票一致通過一項法案，禁止宣傳被俄當局認為是有害的“無子女生活方式”，以期改善過低的出生率。官方數據顯示，俄羅斯新生兒出生率已降至25年來最低水平，而隨著俄烏戰爭持續，死亡率則在不斷攀升。克裡姆林宮稱這一數據“對國家未來而言是災難性的”。

俄羅斯總統普京一向將俄羅斯描繪為“傳統價值觀”的捍衛者，與墮落的西方展開生死存亡之戰。他鼓勵女性至少生育三個孩子，以確保俄羅斯的未來。目前俄羅斯政府已出台了財政和其他激勵措施。這項法案預計將很快獲得上議院和普京的批准通過，成為俄羅斯限制言論自由的若干法律條款之一，例如禁止宣傳“非傳統生活方式”（如同性關系或性別流動性）的內容，以及禁止對“烏克蘭沖突”發表異見言論。

根據該項法律，“宣傳不生育”的個人將面臨最高達40萬盧布（約合4100美元）的罰款，對官員的最高罰款金額翻倍（80萬盧布），法人則將面臨最高達500萬盧布（約合5.1萬美元）的罰款。

2024年上半年，俄羅斯共有59.96萬名嬰兒出生，比2023年同期減少了1.6萬，降至1999年以來的最低水平。同時，死亡人數增加了4.9萬。不過，移民人數增加了20%。根據美國中央情報局《世界概況》提供數據，2023年，俄羅斯新生兒出生率約為9.22‰，是全球出生率最低的40個國家之一，略高於德國的9.02‰，但遠遠落後於中國的9.7‰和美國的12.21‰。

與俄羅斯總統普京關系密切的俄羅斯國家杜馬主席維亞切斯拉夫·沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示：“我們要保護公民，特別是年輕一代，使之免受媒體中傳播的、對人格發展有負面影響的信息。”

“我們必須盡一切努力，確保新一代俄羅斯公民在以傳統家庭價值為核心的氛圍熏陶下成長。”

“人們願意生孩子，但是沒錢”

一些俄羅斯女性表示提高生活水平可以提高出生率，但另一些女性則對此表示懷疑。

阿麗娜·爾賈諾娃（Alina Rzhanova）今年33歲，住在莫斯科東北約250公裡的雅羅斯拉夫爾市（Yaroslavl）。她曾決定不要孩子，但現在已有一個八個月大的兒子。

“人們是想要孩子的，但沒錢。”她說道，“這才是人們不生孩子的原因，而不是因為誰在什麼地方寫了什麼。”

在莫斯科，40歲的亞娜（Yana）表示她不想生孩子。由於該話題的敏感性，她拒絕透露姓氏。亞娜同樣認為，如果能保證體面的生活水平，尤其是在大城市以外地區，可能有助於扭轉出生率下降的趨勢。

“人們在對未來有信心時才會想要孩子。但是當房貸利率高達20%時，我不會覺得這是要很多孩子的好時機。”她說道。

“‘不生育社區’是一個讓志同道合的人可以討論不想生育原因的地方。他們是否有權對此進行討論？是的，他們有討論權。”

“不是說年輕人讀了這些討論以後就表示‘那我也不想生孩子了’。”

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（路透社）

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