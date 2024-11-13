醫師、律師還吃香？5大熱門高薪低壓職業出爐 年薪爽領逾300萬元

醫師、律師等高薪工作通常代表著要承擔更大的壓力，不過根據美國勞工部統計資料，人們並不需要透過降低薪資期望來減輕工作壓力，許多低壓力且高薪的工作都落在永續發展領域，月薪甚至可達台幣7位數。

根據外媒「CNBC」報導，美國勞工部職業資訊網（O*NET）建置了一個包含近900種職業的資料庫，並考慮到危機處理、管理壓力等面向，依需承受的壓力排出前100名高薪低壓的行業。

ZipRecruiter首席經濟學家波拉克（Julia Pollak）指出，許多低壓高薪的職業都來自永續發展領域，可能是因為該領域的工作提供了機會和穩定性，包括太陽能光電安裝工程和風力發電機技術人員在內，永續相關行業是近年來成長最快的工作之一，預計未來幾年也將持續快速成長。

波拉克認為，從長遠來看，永續發展和綠色技術等領域，將在消費者優先考慮轉向環保消費、清潔能源政策以及技術快速進步的推動下，經歷顯著的結構性增長。

CNBC便列舉5項熱門永續發展工作，年薪中位數均超過10萬美元（約新台幣324.2萬元），且需承受的壓力相對較低。

1、遙感科學家或技術人員（Remote sensing scientist or technologist）

這項職業需分析飛機和衛星的數據，並運用於解決城市規劃、國土安全和自然資源管理等領域的問題，大多數職位都需要碩博士學位以及相關領域的學經歷。

年薪中位數：112,280美元（約新台幣364.1萬元）

2、環境經濟學家（Environmental economist）

環境經濟學家研究替代燃料使用、土壤保護和污染等主題，撰寫相應的學術論文，並評估影響環境的政策法規成本與效益。這項工作通常需要碩博士學位或法律背景。

年薪中位數：115,730美元（約新台幣375.3萬元）

3、水資源專家（Water resource specialist）

水資源專家也稱為水資源規劃師，負責設計並協助實施改善節水工作的計劃，並為不同社區提供安全、清潔的水。大多數職位需要學士學位和技術技能，包括數據分析和不同軟體系統的經驗。

年薪中位數：157,740美元（約新台幣512萬元）

4、太陽能系統工程師（Solar energy systems engineer）

負責設計、開發和管理利用太陽能創造清潔能源的設備與系統，這項工作通常需要學士學位、太陽能光電系統知識以及設計模擬軟體經驗。

年薪中位數：111,970美元（約新台幣363.1萬元）

5、環境工程師（Environmental engineer）

環境工程師運用數學與科學知識保護環境和公共健康，致力於改善水質、管理廢棄物、污染管控等項目，徵才條件通常需要學士學位、環境法規知識並能熟練使用建模和設計軟體。

年薪中位數：100,090美元（約新台幣325萬元）