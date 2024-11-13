衝10公里高空！印尼火山噴發萬人撤離 多家航空停飛峇里島
印尼一座火山今天再度噴發，火山灰直衝10公里高空、迫使上萬人撤離，多家國際航空公司紛紛取消度假勝地峇里島（Bali）的起降航班。
綜合法新社和路透社報導，佛羅雷斯島（FloresIsland）的勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki-Laki）前一天噴出9公里高的灰柱後，捷星（Jetstar）、澳洲航空（Qantas）以及維珍澳洲（Virgin Australia）均發布公告，宣布變更航班班表。
捷星和澳航表示，旗下今天飛往峇里島的航班已因火山灰引發的安全考量而喊停；飛航追蹤網站Flightradar24則顯示，亞洲航空（AirAsia）飛往峇里島的航班同樣遭到取消。
峇里島國際機場主管今天發布聲明表示，前1天有12個國內航班和22個國際航班受到影響，但並未透露哪些航線受到影響。
機場方面並未提供今天受影響航班的詳細資訊。
標高1703公尺的勒沃托比火山男峰本月3日首次噴發，造成至少9人喪生，之後又多次噴發。印尼火山和地質災害減災中心（PVMBG）昨天表示，火山噴發另造成31人受傷，還有超過1.1萬人被迫撤離。
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