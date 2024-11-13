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影／受困太空5個月 NASA女太空人暴瘦引發關注

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉斯（圖左）於11月12日連線參加COP29開幕式，外型明顯消瘦許多。 路透社
威廉斯（圖左）於11月12日連線參加COP29開幕式，外型明顯消瘦許多。 路透社

滯留在國際太空站（ISS）的女太空人威廉斯（Sunita Williams），最近流出的照片引發外界擔憂。威廉斯在照片中不只面容憔悴、雙頰凹陷，就連體型看起來都明顯消瘦許多，令許多人擔心她的健康狀況。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，現年59歲的威廉斯在今年6月和另一名太空人威爾莫爾（Barry Wilmore）到國際太空站出任務，本來預計只停留8天的兩人，因波音的太空船艙有安全疑慮，被迫滯留到現在，最快可能要在2025年2月才能搭乘SpaceX的太空船返回地球。

NASA最近發布一系列照片，威廉斯在照片中看起來消瘦許多，引發各界關注與擔心，針對健康出問題的疑慮，威廉斯本人也在11月12日出面澄清。她表示自己之所以看起來變瘦是因為「體液轉移」現象，自己其實很健康。

威廉斯解釋，人在太空中時，因為體內的液體平均分布在全身，頭部看起來會稍微變大。她強調自己沒有突然暴瘦，甚至宣稱自己常在太空站做深蹲，所以不只大腿變粗了，屁股也變大了。

不過一名NASA員工透露，威廉斯確實變瘦許多，「她的體重驟降，現在幾乎是皮包骨的程度」。據NASA資料顯示，太空人每天至少要攝取在地球的2倍熱量，才能維持體重，也就是說本來攝取1500到2000卡的成年人，在太空中至少要攝取3000到4000卡熱量。不僅如此，為了在零重力的狀態下維持肌肉量與骨密度，太空人每天還要運動2小時，威廉斯疑似是無法維持這樣的身體狀況，才會持續暴瘦。

NASA隨即發表聲明，威廉斯的健康並無重大隱患，「所有在國際太空站的太空人均接受定期醫療檢查，由專屬醫師隨時監控，且身體狀況良好」，並強調所有太空人都有受到良好的照顧。

NASA 太空人

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