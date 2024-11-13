找到真愛！42歲女滑「監獄筆友網」戀上小16歲罪犯 交往6年喊：想結婚

寫信能找到真愛？英國一名42歲的女子透過「寫信給囚犯」的網站，認識一名小16歲美國青少年罪犯，兩人互相通信一段時間後，深深愛上彼此。今年（2024）8月，男囚犯被釋放出來後，該女子還特地飛到美國與對方見面，兩人更興奮的透露，雙方都有結婚的想法。

據外媒《Daily Mail》報導，當時37歲的露西（Lucy Patterson）在攻讀法律心理學學位時，在網路上發現一個可以寫信給犯人的網站，意外認識了一名21歲美國囚犯肖恩（Sean Hetzer）。報導指出，肖恩於18歲時在德州聖安東尼奧地方法院承認使用致命武器襲擊人，被判10年徒刑，在刑期剛好滿3年的時候認識露西，而露西則在信中表示自己支持對方。

雙方在一來一往的交流後，露西跟肖恩決定要更了解彼此，於是他們每隔90天就會透過5分鐘的電話時間聊天。報導稱，兩人在第一次通話時都感到很尷尬，且肖恩仍在坐牢，身邊都有人在盯著看。

露西透露，她沒想過會和距離如此遙遠的男性產生任何情愫，但當自己某天看到肖恩用西班牙文寫下「我愛妳」後，她瞬間意識到自己的感情，感覺周遭綻放著一朵朵浪漫的花朵。露西表示，兩人在2018年開始交往，「我能看到自己與肖恩的未來，希望我們未來有一天可以結婚」。肖恩則直言，在看到露西伸出援手時，自己感到非常開心。

經過一年的遠距離戀愛，兩人在肖恩生日那天，終於在監獄的訪客室首次見面，並不停地聊了四個小時。露西坦言，16歲的年齡差讓自己跟肖恩一開始都有些顧慮，而兩人也曾因為生小孩的問題，在2020年分手兩個月，「對我而言，肖恩是一個20幾歲的年輕人，我不想阻礙他的發展」。

一開始，露西只告訴幾位朋友與家人，自己和肖恩談戀愛的事情，而露西的媽媽則是在肖恩出獄後才得知此事並給予支持。今年8月肖恩刑滿出獄，露西也飛到美國與男友見面，她表示，「一開始有點尷尬，但和肖恩在一起感到很舒服」，目前這對情侶仍需考慮未來見面的問題，但他們坦言雙方都有計畫結婚。