快訊

賴總統：「波波牙醫」每年回台實習50名 政府承諾不提高

川普重返白宮…市場憂影響台積電 金管會報告出爐

台鐵員工又遇暴力事件！乘客車上抽菸遭勸 竟壓制車長到站才脫手

明明有家庭和工作…41歲男長住網咖六年 曝為「禁慾」不能回家的苦衷

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位化名為田中隆的男性，明明家有妻小，卻還是在網咖長住，而田中也自曝當初會搬離家裡的原因。示意圖。圖／AI生成
日本一位化名為田中隆的男性，明明家有妻小，卻還是在網咖長住，而田中也自曝當初會搬離家裡的原因。示意圖。圖／AI生成

日本在2007年起開始有了「網咖難民」這個說法，意指因為欠租、家庭等各種因素，從家裡轉往網咖或漫畫咖啡店住宿的人。近日就有一位41歲的男性在網咖住了六年，他也分享「離家出走」的苦衷，並不是無家可歸，而是「住在網咖戒賭癮」。

根據日媒「日刊SPA!」報導，日本一位化名為田中隆的男性，明明家有妻小，卻還是在網咖長住，而他也自曝當初會搬離家裡，其實是因為賭博成癮。田中和妻子育有愛的結晶，但在某天被對方發現，自己在彈珠機上花了450萬日圓（約新台幣95萬元），「當時的我已經有了孩子，但我害怕待在家裡，會忍不住把看到的傢俱全都賣了，所以就和妻子商量，決定搬出去住」。

在那之後已經過了六年，他過著網咖、公司兩點一線的生活，每個月只和妻子聯絡一次，互相確認對方是否還活著，「但每次看著孩子成長的照片，都感到心痛不已」。

為了償還玩彈珠台欠下的數百萬日圓，田中將大部分的薪水上繳給妻子、給付網咖4萬日圓（約新台幣8400元）的住宿費後，用剩下的錢維持最低限度的生活，「我主要會吃超市的便當和微波食品，睡在不舒服的位子也不會感到不便，還瘦了大約5公斤」。田中唯一的娛樂就是漫畫，但當閱讀《賭博默示錄》時，他的內心總是百感交集。

六年的「禁慾」之下，田中再也沒有碰過彈珠機，但他依舊沒有回家的計劃，「我已經諮詢過專門治療成癮的機構，但我對『自己回到家後不會再開始玩彈珠機』沒有足夠的信心」，想告訴孩子真相的田中，卻又難以啟齒，只能持續過著這樣的生活。

住宿 日本 賭博

延伸閱讀

鐵飯碗破了？他嘆公務員只適合「1類人」 3點分析眾人點頭：已離職

廠商賺什麼？他拿「超耐用文具」喊十年用不完 全網共鳴：當傳家寶

「獨子」突收陌生遺產繼承…父以為詐騙 母驚拋1句揭身世真相

擁高額退休金就過得好？日本高中師退休後失去生活重心 竟每天到「一處」報到

相關新聞

明明有家庭和工作…41歲男長住網咖六年 曝為「禁慾」不能回家的苦衷

日本在2007年起開始有了「網咖難民」這個說法，意指因為欠租、家庭等各種因素，從家裡轉往網咖或漫畫咖啡店住宿的人。近日就有一位41歲的男性在網咖住了六年，他也分享「離家出走」的苦衷

影／挪威千年冰川融化一去不返 為何對考古學家反是幸事？

氣候變化導致了挪威數以千年的冰川開始融化，一去不返，但這對考古學家而言是一件幸事：他們能夠了解這個國家的生態歷史。

是否聯結社區 是獨居老人生活品質關鍵

華盛頓郵報報導，美國有數百萬名老年人居住地點跟兒女、親戚距離遙遠，需要幫忙時只能尋求鄰居、朋友、前同事、教友或義工團體協...

梅鐸槓上AI：資本家欲搶回利益與霸權，但誰來保護創作者？

澳洲媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）對人工智慧公司Perplexity AI 於2024年10月21日提起訴訟，認為這家人工智慧新創公司侵犯了記者、作家、出版商和他旗下公司新聞集團（News Corp）的智慧財產權。該公司的AI生成「回答機器」已將他們的受版權保護的新聞報導、分析和評論內容吸收到一個內部資料庫中，並用於生成回應用戶問題的答案。

總算有唐吉訶德！47都道府縣「唯一空白」 高知終於等到插旗

日本知名雜貨店家「唐吉訶德」，不只在日本各地幾乎都能看得到蹤跡，甚至台灣、香港、泰國和新加坡等海外地區，也都有唐吉訶德分店存在。近來官方宣布，將在日本四國的高知縣插旗，讓日本所有都道府縣，都確定將有唐吉訶德的分店。

美護理師遊歐豔遇後喪命！失蹤3天遭塞行李箱棄屍湖邊 嫌犯辯是意外

美國一名31歲女子日前在匈牙利旅遊，於當地夜店結識一名男子並與對方回家後，從此人間蒸發，8日當局證實該女子已遭殺害，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。