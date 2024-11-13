明明有家庭和工作…41歲男長住網咖六年 曝為「禁慾」不能回家的苦衷

日本在2007年起開始有了「網咖難民」這個說法，意指因為欠租、家庭等各種因素，從家裡轉往網咖或漫畫咖啡店住宿的人。近日就有一位41歲的男性在網咖住了六年，他也分享「離家出走」的苦衷，並不是無家可歸，而是「住在網咖戒賭癮」。

根據日媒「日刊SPA!」報導，日本一位化名為田中隆的男性，明明家有妻小，卻還是在網咖長住，而他也自曝當初會搬離家裡，其實是因為賭博成癮。田中和妻子育有愛的結晶，但在某天被對方發現，自己在彈珠機上花了450萬日圓（約新台幣95萬元），「當時的我已經有了孩子，但我害怕待在家裡，會忍不住把看到的傢俱全都賣了，所以就和妻子商量，決定搬出去住」。

在那之後已經過了六年，他過著網咖、公司兩點一線的生活，每個月只和妻子聯絡一次，互相確認對方是否還活著，「但每次看著孩子成長的照片，都感到心痛不已」。

為了償還玩彈珠台欠下的數百萬日圓，田中將大部分的薪水上繳給妻子、給付網咖4萬日圓（約新台幣8400元）的住宿費後，用剩下的錢維持最低限度的生活，「我主要會吃超市的便當和微波食品，睡在不舒服的位子也不會感到不便，還瘦了大約5公斤」。田中唯一的娛樂就是漫畫，但當閱讀《賭博默示錄》時，他的內心總是百感交集。

六年的「禁慾」之下，田中再也沒有碰過彈珠機，但他依舊沒有回家的計劃，「我已經諮詢過專門治療成癮的機構，但我對『自己回到家後不會再開始玩彈珠機』沒有足夠的信心」，想告訴孩子真相的田中，卻又難以啟齒，只能持續過著這樣的生活。