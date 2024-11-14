日本生育女性人數減少 日媒批政策錯誤「男性想結婚結不了」

少子化是許多國家面臨到的社會議題，除了已結婚的人不生以外，結婚率下降也是導致少子化的原因之一。像是在日本，其實有不少人並非沒有結婚的意願，而是礙於現實問題無法結婚，成為少子化的一大關鍵。

根據日本媒體「現代新書」報導，日本現在「出生率」上升的同時，「出生數」卻呈現下滑趨勢。出生數從過去超過100萬人，到2022年已經跌破80萬。若探究當中原因，其一是生育的女性數量逐漸減少，好比2000年時，日本20到39歲的女性人口為1292萬人，但到了2020年，只剩下959萬人而已。

此外，日本的少子化，也和結婚狀況有關。以德國為例，德國推出許多保障年輕人的相關補助，讓他們能夠放心結婚生子。但日本年輕人的經濟狀況、政府補助等優惠無法和德國比，使得很多男性即使有意結婚，也不敢或不能結婚。

由於日本男性有著肩負必須傳宗接代的觀念，因此有意願結婚的男性其實很多，但能夠如願的卻很有限。報導比喻，現在日本的少子化對策，就像是很多人想搭飛機搭不了，卻將重點擺在提升機內服務，沒有確實對症下藥，無法阻止社會持續少子化。