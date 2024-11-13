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總算有唐吉訶德！47都道府縣「唯一空白」 高知終於等到插旗

聯合新聞網／ 綜合報導
日本高知縣過去一直沒有唐吉訶德分店，但如今已在建設中。示意圖，非新聞所述店面。 圖／pakutaso
日本高知縣過去一直沒有唐吉訶德分店，但如今已在建設中。示意圖，非新聞所述店面。 圖／pakutaso

日本知名雜貨賣場「唐吉訶德」，不只在日本各地幾乎都能看得到蹤跡，甚至台灣、香港、泰國和新加坡等海外地區，也都有開設分店。近來官方宣布，將在日本四國的高知縣插旗，讓日本所有都道府縣，都確定將有唐吉訶德的分店。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，唐吉訶德於1989年在東京都府中市開設第一家店面後，就不斷擴展事業版圖。到十月為止，日本境內已經有634家分店，在海外則於七個國家插旗，共有113間店。

儘管日本多數都道府縣都能找得到唐吉訶德，唯獨漏掉四國高知縣，在過去一直都沒有任何一間分店落腳。但近來高知縣公布縣內大規模零售店土地審議計畫，表示唐吉訶德總算要在該縣生根，店家位置預計會在高知縣中心往東，約兩公里處東雲町的位置，相關建築工程已經在進行中。開幕之後，就確定在日本47個都道府縣，都找得到這間知名賣場。

物流專家西川立一指出，四國總人恐僅370萬，佔日本全國2.9％，高知縣人口更是只有67萬人，市場並不夠大。因此對零售企業而言，是拓展分店優先度較低的地區。同樣的狀況也發生在鳥取縣，今年四月星巴克在鳥取開設一號分店，就引起許多討論，和這次唐吉訶德背後的原因都很類似。

唐吉訶德 日本

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