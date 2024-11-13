快訊

二哈聰明起來嚇死人！主動幫飼主「慢慢撕痠痛貼布」網看傻：邊牧假扮的吧

才剛拿下金鐘獎！澎恰恰遭控違約 和許效舜爆師徒情變

柯文哲剃光頭 游淑慧曝3意圖：如斬雞頭要自清

恐怖情侶！18歲女約男「野戰」竟拿斧頭猛劈 男友再現身勒頸狂毆

香港01／ 撰文：田中貴
18歲女子卡格爾（左）約一名男子海灘「打野戰」，卻拿斧頭砍人，其男友斯特里特（右）突然現身打傷男子。（網上圖片）
18歲女子卡格爾（左）約一名男子海灘「打野戰」，卻拿斧頭砍人，其男友斯特里特（右）突然現身打傷男子。（網上圖片）

美國發生情侶離奇合謀嚴重傷人案。佛羅里達州1名男子與1名18歲女子相約到海灘「野戰」，女子藉詞玩捆綁遊戲，用繩綁住男子之際，其男友突然現身，向男子施以箍頸襲擊，而女子則取出斧頭向男子狂劈。

傷者遇襲後拼命掙扎，幸最終成功掙脫，急奔向附近警員求助。涉案情侶事後被捕，面臨使用致命武器進行嚴重攻擊和毆打等指控，警方正調查其犯案動機，以及是否有預謀用斧頭傷人。

相約晚上到海灘「野戰」

案件發生在美國佛羅里達州的沃盧西亞郡（Volusia County），據了解，傷者認識18歲女子卡格爾（Alana Cagle），雙方相約今年10月30日晚上到戴通納海灘（Daytona Beach）進行「野戰」。當晚約8時30分，卡格爾駕車接載事主前往海灘。

當他們在海灘坐下時，事主發現卡格爾坐得較遠，雙方距離大約1.5米，他開始感到奇怪。其後卡格爾取出黃繩，藉詞進行捆綁遊戲，事主雖然略感不安，但仍允許卡格爾將他綁起。

女子男友突然出現走近

在被綑綁期間，事主留意到卡格爾的24歲男友斯特里特（Wayne Streeter）正走近，他終於意識到有危險，便試圖掙脫繩子離開，但卡格爾撲到其雙腿，強行將他壓住。事主嘗試甩開卡格爾，並開始逃跑，但被斯特里特追上，繼而把他按倒​​地上。

受傷事主上身赤裸向警員求救

事主被斯特里特施以箍頸，卡格爾則在一旁將他狂毆，甚至取出1柄斧頭對他狠劈，導致他全身多處地方受傷。事主拼命掙扎下最終成功逃脫，不理會上身赤裸，狂衝向附近1名警員求救。事主雙腳和背部受傷，事後需送院治理，幸無性命危險。

卡格爾和斯特里特於案發當晚被捕，目前面臨使用致命武器進行嚴重攻擊和毆打等指控。警方調查後，有人報稱見到女友被推倒，於是出手。該對恐怖情侶獲准保釋候查，每人需繳交5,000美元（約3.9萬港元）保釋金。警方將繼續進行調查，包括了解他們犯案動機，案件將於11月26日提堂。

延伸閱讀：

他拒絕結婚！26歲女揮刀斬男友　31歲男子下體割傷浴血　後續超狂

女子獨自晨跑遭車攔路　險遭4蒙面男擄走　極力反抗跌傷力保不失

文章授權轉載自《香港01》

情侶

相關新聞

亙古通今的拉斐爾：《雅典學院》超越時空的理想世界

《雅典學院》營造出來的氛圍，正是西方歷史上最傑出、知名的哲學家或科學家們，跨越時間和空間的限制，齊聚一堂和諧討論的理想境界。要理解這幅壁畫的精神，位於畫面正中央的柏拉圖與亞里斯多德是重要破題。 柏拉圖拿著的《蒂邁歐》，是其對話錄中探討宇宙起源與組成的經典作品。這部作品指出，宇宙是由地、水、火、空氣這四大元素組成，其又可分別對應不同的幾何造型。因此，對於傳承了古典哲學的文藝復興知識份子或藝術家而言，研究幾何學不是單純學理上的探索，在更大程度上是抱持著對信仰的熱情在探索世界真理。至於亞里斯多德的《倫理學》，探討了自古典時代以來特別重視的樞德（Cardinal Virtues），如節制、剛毅、謹慎等，以此為出發點，思考人之所以為人，或是如何更一進昇華自身的命題。

美護理師遊歐豔遇後喪命！失蹤3天遭塞行李箱棄屍湖邊 嫌犯辯是意外

美國一名31歲女子日前在匈牙利旅遊，於當地夜店結識一名男子並與對方回家後，從此人間蒸發，8日當局證實該女子已遭殺害，警方...

恐怖情侶！18歲女約男「野戰」竟拿斧頭猛劈 男友再現身勒頸狂毆

美國發生情侶離奇合謀嚴重傷人案。佛羅里達州1名男子與1名18歲女子相約到海灘「野戰」，女子藉詞玩捆綁遊戲，用繩綁住男子之際，其男友突然現身，向男子施以箍頸襲擊，而女子則取出斧頭向男子狂劈。

提「女性禁上大學、30歲後摘子宮」挨轟 日保守黨魁道歉：我太粗俗了

少子化是現代許多國家面臨到的問題。許多國家為了緩解少子化，都在研擬各種政策方案，試圖鼓勵國民生育。但近來「日本保守黨」創辦人兼黨代表百田尚樹，卻在一次訪問中，發表許多對女性不友善的言論，受到外界抨擊。

全世界最性感的禿頭男人 英國威廉王子蟬聯寶座

英國威廉王子(Prince William)連續兩年被評比為世界上最性感的禿頭男人。

日本少子、未婚化 2050年32道府縣獨居老人戶逾20%

日本國立社會保障暨人口問題研究所（簡稱社人研）今天表示，獨居老人（65歲以上）戶比例持續增加，推估到了2050年日本總共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。