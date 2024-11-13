提「女性禁上大學、30歲後摘子宮」挨轟 日保守黨魁道歉：我太粗俗了

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聯合新聞網／ 綜合報導
日本保守黨代表百田尚樹（右）關於少子化的言論遭到炎上。圖擷自ニュースあさ8時! YouTube
日本保守黨代表百田尚樹（右）關於少子化的言論遭到炎上。圖擷自ニュースあさ8時! YouTube

少子化是現代許多國家面臨到的問題，許多國家為了緩解少子化，都在研擬各種政策方案，試圖鼓勵國民生育。但近來「日本保守黨」創辦人兼黨代表百田尚樹，卻在一次訪問中，發表許多對女性不友善的言論，受到外界抨擊。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，百田尚樹近來和同黨事務總長有本香等人，在官方YouTube頻道「ニュースあさ8時！」討論關於少子化的議題。百田認為要解決少子化，就得徹底改造社會構造。他舉例「假設」說，譬如讓女性18歲無法念大學之類的，必須有這種程度的改變構造才行。

百田接著又拋出其他驚人想法，包括強制規定25歲還單身，就一生無法結婚，讓年輕人急著找對象；又或者女性超過30歲，就進行子宮摘出手術等等。聽到這些離譜的話，讓同黨的有本香都勸他別再說了，百田解釋這只是科幻虛構，有本仍說「就算是科幻也不行」。

這段發言後來引起許多反對聲浪，使得百田在10日公開撤回這段發言並道歉。百田解釋，自己的表現態度很粗俗且粗暴，因此被以獵奇的角度解讀，但他本身絕對沒有主張或推行這些想法的意圖。

百田在從政前，曾當過節目腳本家、小說家，著有《永遠的零》、《青蛙樂園》、《名叫海賊的男人》等作品。2023年成立「日本保守黨」，該黨在上個月31日眾議院選舉中確定有三位當選者，包括愛知選區的前名古屋市長河村隆之，以及兩位比例代表區的當選者。

保守黨 少子化 日本

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