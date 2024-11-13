講述6名太空人繞地球故事 英作家哈維榮獲布克獎

英國作家珊曼莎．哈維（Samantha Harvey）今天以追蹤6名太空人在太空24小時狀態的小說「軌道」（Orbital，暫譯），榮獲文壇聲譽卓著的英語文學獎「布克獎」（BookerPrize）。

法新社報導，哈維的小說「軌道」講述「國際太空站」（International Space Station）上6名太空人的故事，其中包括2名男性與4名女性，分別來自日本、俄羅斯、美國、英國與義大利，涉及哀悼、慾望與氣候危機等議題。

49歲的哈維2009年曾憑藉處女作「荒野之地」（The Wilderness）入圍布克獎長名單。

哈維將這個獎獻給「所有為地球發聲而非不利於地球的人，以及為和平工作而不是反對和平的人」。

評審主席德瓦爾（Edmund de Waal）說：「這部小說的主題是每一個人、也可以說是沒有人，因為國際太空站的6名太空人環繞地球時，觀察天氣在脆弱的邊界與時區間的變化。」

「哈維運用她抒情且敏銳的筆觸，刻劃出不可思議又令人耳目一新的世界。」

今年有創紀錄的5名女性作家角逐獎金5萬英鎊（約新台幣212萬元）的布克獎，獎項是在倫敦一場盛大的典禮上宣布。

美聯社報導，哈維曾寫過4部小說與1部關於失眠的回憶錄，她是2020年來首位獲得布克獎的英國作家。

這個獎項開放任何國籍的英語作者角逐，只要作品是以英語寫成並於2023年10月1日到2024年9月30日在英國或愛爾蘭出版，可為作家的生涯帶來轉變，並挖掘不一定廣為人知的人才。

過去的得獎者包括英國作家伊恩．麥克尤恩（IanMcEwan）、加拿大小說家瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）、印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）與英國作家希拉蕊．曼特爾（Hilary Mantel）。