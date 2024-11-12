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越南防未成年遊戲成癮 同款電玩每天60分鐘為限

中央社／ 河內12日專電

越南政府近日頒布法令，規定電玩供應商進行技術干預，防止18歲以下用戶同款遊戲每天玩超過60分鐘。越南網友雖贊同適當管制以免遊戲成癮，卻也發現有許多漏洞可鑽。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南政府發布第147號法令，要求電玩供應商需有技術設備系統，管理18歲以下用戶的遊戲時間，同款遊戲每天不得玩超過60分鐘，各款遊戲總計不得玩超過180分鐘。法令自12月25日起生效。

此外，發行商還須在遊戲論壇的顯眼位置及設備的螢幕上顯示「每天玩遊戲超過180分鐘會對健康產生不良影響」的警語，並在遊戲過程中每隔30分鐘提醒一次。

越南社會對於遊戲成癮的議題愈來愈關注，白梅醫院的統計數據顯示，前來接受遊戲及網路成癮檢查與治療的青少年人數有所增加。最容易成癮的年紀介於10至24歲，住院患者通常有情緒及行為障礙。

第147號法令還規定，玩家需使用越南的手機號碼認證帳號，只有通過認證的帳號才可參加遊戲。」未滿16歲的玩家必須由父母或監護人註冊訊息。

對企業的要求包括，必須具備技術設備系統，保證完整儲存、更新越南的玩家訊息，包括姓名、出生日期和手機號碼。

企業還需確保遊戲內容符合年齡分級，並遵守內容規範，如不得模擬賭場遊戲，不得使用撲克牌圖像，不得包含暴力、色情或違背公序良俗的描述。虛擬物品不得兌換為現金或預付卡，玩家之間不得買賣虛擬寶物。

這項消息引發廣泛討論，網友肯定越南政府關注到未成年人遊戲成癮的現象，但卻認為實際執行會有難度。一名網友就說：「註冊很多人頭帳號一樣可以無限暢玩。」

網路成癮 越南

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