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颱風桔梗侵襲菲律賓15萬人受災 萬餘人棲身臨時收容所

中央社／ 馬尼拉12日專電

颱風「桔梗」（TORAJI）侵襲菲律賓北部地區，超過15萬人受災，其中近1萬5000人被疏散至臨時收容所，幸未傳出重大災情與民眾傷亡。

桔梗昨天上午在菲律賓呂宋島東岸登陸，今天上午從呂宋島西岸離境，中心附近最大風速每小時95公里，瞬間最大風速可達每小時115公里，以每小時10公里速度向南海行進，預計今晚8時離開菲律賓責任區（PAR）。

目前菲律賓只剩北部3省部分地區還處於1號警報狀態，這是菲國5級熱帶風暴警報系統中的最低層級，意味著在未來36小時內，風速可能介於每小時39至61公里。

根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今天發布的災情報告，有3萬6788戶家庭受災，相當於15萬3643人，其中1萬4971人被疏散至臨時收容所。

桔梗引發淹水及土石流，導致部分道路及橋梁無法通行，29座城鎮斷電，但僅有4棟房屋受損，未接獲民眾傷亡通報，基礎設施與農業損失仍待估算。

菲律賓救災部門已經提前把救災器材及民生物資運到可能的重災區，以免交通阻絕影響救災及賑濟工作。

雖然桔梗正逐漸遠離菲律賓，但颱風天兔（國際命名：Usagi）又於呂宋島東南東方向950公里處生成，有可能在14日掠過呂宋島北端。

菲律賓氣象局（PAGASA）表示，天兔目前尚未對菲律賓造成影響，但從今晚開始可能為呂宋島東部和北部地區帶來大雨及強風。

如果天兔侵襲呂宋島，其將是過去一個月間繼潭美、康芮、銀杏和桔梗之後來襲的第5個颱風。

菲律賓每年平均遭20個颱風侵襲，通常會帶來強風驟雨，引發致命土石流。

天兔 菲律賓 颱風

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