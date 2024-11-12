天王星上有海洋 學界盼重新探索生命跡象

太空中的其他生命，有可能比人類想像的距離近！近日有研究指出，人類過去對天王星的觀測因受到太陽風暴影響而誤導，近日重新檢視發現，天王星的5個衛星上面可能都有海洋存在，而水或是液體對於孕育生命是相當重要的前提，科學家盼重新探索天王星，看是否有機會發現生命。

太陽風影響天王星觀測

根據《英國廣播公司》報導，天王星與其它5個衛星過去被視為寒冷、荒蕪的星球，在1986年航海家2號經過天王星時，曾認為天王星周圍沒有氣體環繞，且5個衛星中有2個不在天王星磁場。但如今觀測資料顯示，天王星周圍有大量離子氣體如雲霧般圍繞，且5個衛星都在天王星磁場內。

天王星與其他行星不同，是躺著自轉的，加上與海王星會互相干擾，也讓科學家都認為天王星相當詭異，由於目前的天王星的了解都是從當初航海家2號拍攝的照片獲得，但後來發現衛星經過時受到太陽風影響，倫敦大學教授鄧恩表示，人類目前對天王星的了解可能是不正確的。

衛星上可能有海

鄧恩認為，天王星周圍的磁場與離子氣體當初被太陽風吹走，但如今看來，天王星的5個衛星可能比人類想像的還適合生命存活。相關論文目前已刊登在《自然太空》期刊，參與研究的科學家史皮克表示，希望能重新觀測天王星的狀況。

未參與研究的都柏林高階研究學會科學家威比索諾表示，許多舊資料都還有重新檢視的可能，畢竟人類對太空的了解還少，說不定會有新發現。NASA希望能進一步觀測天王星的衛星，尋找除了地球以外的生命可能性。

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