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日本經產省同意跨性別公務員 使用職場所有女廁

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本政府經濟產業省過去對一名跨性別公務員使用職場女廁有所設限，鑒於最高法院已做出判決，經濟產業大臣武藤容治今天表示，本月已通知該名職員可使用職場內所有女廁。

日本經濟新聞日前報導，這名在經濟產業省工作的50多歲職員，出生性別是男性，進入經濟產業省工作後，在1999年左右被判斷為性別認同不一致。

這名跨性別職員在接受荷爾蒙治療後以女性身分生活，但因健康因素無法接受變性手術，因此戶籍上未變更性別，但在2010年起被允許工作時穿著女裝，以及使用女性休息室。

不過這名職員在使用女廁方面卻受到限制，經濟產業省以未變更戶籍上性別為由，「考慮到其他女性職員」，限制其只能使用距辦公室2個樓層以上的女廁；雖然原告向人事院（日本公務員最高人事機關）請求改善待遇，但未獲同意。

這名職員後來提起訴訟，經過一審勝訴、二審敗訴，最高法院2023年7月做出國家處置違法的判決。

日本放送協會（NHK）報導，對此，武藤容治今天在記者會正式表明，鑒於最高法院去年判決，人事院上個月再度針對廁所使用限制做出判斷，負責人員11月8日已通知這名職員，可以使用經濟產業省大樓內所有女廁。

在最高法院做出判決後，經濟產業省努力完善職場環境，包括要求所有職員接受相關課程深化對性少數人士的理解等。武藤說，經濟產業省已在跟人事院合作同時採取適當因應作為。

女廁 日本經濟 跨性別

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