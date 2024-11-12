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印度佛光山16沙彌剃度 心定和尚盼助全球弘法

中央社／ 新德里6日專電

佛光山印度沙彌學園昨天舉辦剃度出家暨傳授沙彌十戒典禮，有16位沙彌受戒，心定和尚期盼他們學成後，能在世界各地弘揚佛法。

受戒沙彌的家屬、參加佛光山印度朝聖團的法師與團員、駐印度代表處代表葛葆萱伉儷、經濟組組長陳郁淇等超過200人到場觀禮。

心定和尚首先勉勵沙彌剃度出家後，要安住身心、克勤克苦認真修道，要嚴持戒律、隨眾修行，要發菩提心立志成就佛道。

他勉勵沙彌在印度沙彌學園完成基礎教育後，能到台灣、泰國等地繼續深造，學成後能在世界各地，或回到印度弘法。

葛葆萱則在致詞時，勉勵沙彌能堅定向佛、學佛的心志，成為將來弘揚佛法的種子。

心定和尚這次在典禮中，為16名沙彌剃度、授予法名，隨後傳袈裟、缽、臥具。

剃度典禮後，沙彌展現學習成果，表演包括舞龍、音樂演奏、扯鈴、單輪車、瑜珈等。

佛光山德里文教中心於2010年興辦沙彌學園，由慧顯法師擔任中心主任。目前在沙彌學園的沙彌，每天都有不同課程，除要學習華語、英語，還要學習音樂、繪畫、瑜珈等才藝，另外包括攝影等技能，也在他們的課程安排中。

約於西元前6世紀，釋迦牟尼在印度比哈爾邦（Bihar）的菩提迦耶（Bodh Gaya）悟道成佛，佛教的影響力雖遍及全球，但在印度卻逐漸式微，目前在印度國內有850萬到1000萬信徒，只佔印度總人口的0.7%左右。

佛光山 印度 和尚

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