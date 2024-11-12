星男子教堂持刀傷人 被控蓄意傷害將受精神評估
新加坡一座天主教教堂發生持刀傷人案，警方持續進行調查、暫時排除涉及恐怖主義襲擊，並已加強在宗教場所的巡邏。這名涉案男子被控蓄意重傷他人，將接受精神狀況評估。
聯合早報報導，新加坡一座天主教教堂9日發生持刀傷人案，一名37歲男子刺傷在主持彌撒的神父。警方初步調查顯示，男子是單獨行動，暫時排除涉及恐怖主義襲擊。
這名男子的攻擊造成神父舌部、嘴角等處出現刀傷。他於11日被控持危險物品蓄意重傷他人的罪名，並將接受精神狀況評估。警方指出，這名男子不常出現在出事教會。根據新加坡內政部資訊，尚無證據顯示案件涉及宗教動機，也不是恐怖襲擊，警方已加強在宗教場所的巡邏。
新加坡總理黃循財在臉書發文，對此事件表示震驚和悲傷，並呼籲民眾保持冷靜和團結，秉持新加坡人和諧與堅韌精神為彼此提供支持。
新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）也在臉書發文表示，他到醫院探視神父，對於遭遇可怕襲擊事件的神父正迅速恢復，是充滿勇氣和慈悲心的人。許多宗教團體表達譴責，並強調在宗教場所發生暴力行為是不可容忍，呼籲公眾保持冷靜。
報導指出，持危險物品蓄意重傷他人若罪成，被告可被判刑最長15年，也可能面對罰款和鞭刑。
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