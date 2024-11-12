修車廠惡男鐵棍狂毆虐殺黑狗 拍片者竟嬉笑直擊…涉殘殺動物被捕

人神共憤！馬來西亞日前瘋傳恐怖虐狗影片，當地1個卡車維修場有男子藏著鐵棍接近躺在地上的黑狗，突然大力一棍打落狗狗頭部。狗狗被打到四肢僵直悲鳴，男子連續揮棍打到狗狗無反應，拖行時見狗狗尾巴一搖馬上「補棍」，拍片者還不停竊笑，網友及當地動保組織聽虐狗男口音，認為事發於沙巴州。11月6日下午，沙巴州根地咬警方確認事發於區內修車場，已拘捕虐狗嫌疑犯。

馬來西亞社交平台日前瘋傳影片，顯示1個卡車維修場內發生虐狗事件，片段令網友看得難受，聽其口音推斷涉案者是沙巴人。片段所見，1名男子持鐵棍藏在背後，慢慢行近1隻正躺地休息的黑色狗狗，突然一棍打落狗的頭部。狗狗來不及閃避，被打到四肢僵直悲鳴。男子未有住手，接連揮棍痛毆，直至狗隻完全失去反應。

男子將狗隻拖到廢鐵附近，拉動時他見到狗狗尾把搖動，旋即再「補棍」痛毆。拍片者在男子施虐過程中不停嬉笑，當地傳媒指，拍片者在片中用馬來語笑笑口說狗隻「不叫了」。拍片者最後近距離拍攝狗狗捱打後畫面，牠已完全不動，網友認為狗狗已被打死。

當地動物協會指，事件疑發生在沙巴，呼籲知情人士向警方舉報，沙巴和砂拉越並未如西馬通過《2015年動物福利法令》，會方建議可援引《刑事法典》第428條（殺害或傷害任何動物）或《1953年動物法令》處理。

沙巴州根地咬警區主任央比爾卡萊警監向當地傳媒表示，11月5日接獲民眾舉報後，於同晚10時30分已拘捕39歲涉殺狗男子，同時起獲他用來犯案的工具。警方指，殺狗事件發生於根地咬甘榜巴蒂康的修車廠，正援引刑事法第428條調查殘害動物致死罪行，同時會引用1998年通訊與多媒體法第233條，對虐狗片傳播進行調查。疑犯現被警方延扣3天助查。

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文章授權轉載自《香港01》