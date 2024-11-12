餐車「灶腳」穿梭法國鄉鎮 手作料理介紹台灣味

在法國餐廳工作7年的台南女兒李宜芳今年創業，經營台灣餐車，穿梭巷弄，讓台菜在法國城鎮飄香。李宜芳告訴中央社，想透過媽媽和阿嬤傳承的家鄉味，讓鄉村更多民眾認識台灣。

米白橘黃的餐車穿梭在法國西南部城市阿真（Agen）周邊村鎮的大街小巷，上面畫有諾大的台灣，在不同的的市集、廣場、停車場上兜售全手作的肉包、菜包、煎餃、刈包，以及炒米粉、滷肉飯、三杯雞等台灣味。餐車中單打獨鬥的身影，就是台南女兒李宜芳。

本身唸食品科學的李宜芳在2017年在紐西蘭打工度假認識如今的另一半，2018年為愛走天涯，落腳法國。

李宜芳過去7年都在阿真的法國餐廳工作，好手藝深得老闆信任，不僅推出法台結合的「宜芳特製菜」，如鵝肝煎餃、鴨肉包子、蔥燒魚等，最後還把一整間海鮮餐廳交給她做主廚，讓她一手打理。

可惜法國餐廳工作時數太長，已有兩個小孩的李宜芳難以兼顧，猶豫再三辭掉穩定的餐廳工作。但仍想繼續餐飲業的她，選擇獨立創業。基於地點機動性高，成本也較為可控考量，李宜芳決定開始餐車營運。

李宜芳11日在電話訪問中告訴中央社把餐車取為「灶腳」的原因，「我來自台南海線，家裡都講台語，媽媽和阿嬤都常說到『灶腳』，對我來說是很親切的字眼」。

李宜芳做法式料理出身，卻選擇主打台菜，動機之一就是想讓更多人知道台灣。

李宜芳向記者坦言，所有海外台灣人都會有個困擾，就是被誤認為是中國人，「我想讓大家知道我是台灣人」。透過飲食讓法國人認識台灣是最快的方式，「要認識不同國家，『吃』是最直接的」。

法國的亞洲料理還是以越南菜為大宗，所以為了營收考量，李宜芳也在菜單中加入了越南炸春捲、生春捲等菜品。李宜芳給自己一年時間建立客群，先努力推廣台灣料理，之後再考慮是否調整方向，「目前我還是蠻執著推台灣菜的，會先努力看看」，她說。

李宜芳說，餐點都是台灣家常菜，「是我們家會做的菜，如阿嬤做的炒米粉，或媽媽做的炒麵、煎餃，是我從小吃的媽媽或阿嬤的味道，然後我把這味道做給這裡的客人。我的手藝就來自於她們，所以自然而然就會想做這些東西。」

李宜芳告訴記者，台灣味的精髓之一，就是紅蔥頭，「然後我是台南人，所以一定要加糖」，她笑著說，「平易近人也是精髓」，而甜鹹滋味也恰好受年輕一代法國人青睞。

對李宜芳來說，料理本身她駕輕就熟，在法國鄉下城鎮經營台灣餐車最大的挑戰，就是駕駛餐車。因為車身大、行駛模式不同，起初幾週都需要家人陪同。

另一個挑戰，是由於自己居住的城鎮相對傳統，國際化與都市化程度低；居民雖願意嚐鮮，但大多對異國料理都不熟悉，讓當地民眾認識台灣料理是一大挑戰。

所幸離開餐廳前，得到當時老闆全力協助，還向客人推薦餐車，因此目前5成的業績都靠以前餐廳的老顧客或固定回頭客，幾個月生意就已基本上了軌道。

而最大的成就感，則來自於獨自完成一切，並從客戶口中得到好的回饋。特別是當他們知道包子、春捲、煎餃等一切都是新鮮手作的，更是讚不絕口。

近來法國常會播出台灣新聞，當客戶知道她來自台灣後，第一個問題都是「台灣和中國關係是否很緊張」。李宜芳會順道介紹台灣，也會和好奇的客人解釋她是台灣人而非中國人，拿的是不同護照，「連我前老闆也會跟客人強調我是台灣人」。

被問及「台灣料理」對她而言代表什麼，李宜芳毫不猶豫回道：「媽媽的味道。我想家時就會做台灣菜。之前疫情回不了台灣，為了能吃到家鄉的味道，我連臭豆腐的滷水都自己搞定。台灣料理對我來說，就是兒時記憶的味道」。