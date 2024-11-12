簽證政策收緊使外籍生人數驟減 英大學面臨財務困境

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導

英國的大學在全球極負盛名，但簽證限制導致這些學校越來越吸引不到國際學生，對財務造成沉重的負擔。

法新社報導，英國各地大學在2022年共有近76萬名外籍學生註冊，使英國在競爭激烈的市場中，成為僅次於美國的第2大熱門留學目的地。

這些國際學生大部分來自印度、中國和奈及利亞。

然而，去年核發的學生簽證數量下降了5%；在今年7月至9月間，學生簽證申請數量相比去年同期下降了16%。

由於外籍學生支付的學費遠高於英國學生，這一下降趨勢引起高等教育機構的擔憂。

以9月起在倫敦大學學院（UCL）攻讀人口健康與衛生的中國學生李奧（Leo Xui）為例，他本學年的學費為3萬1000英鎊（約新台幣129萬元），而自2017年起，在英格蘭就讀大學的英國學生最多只需支付9250英鎊（約新台幣39萬元）。

今年7月上台的工黨政府上週宣布，學費上限從明年起將提高到9535英鎊，此舉受到多年來一直呼籲提高學費上限的大學歡迎。

大學為了填補預算缺口歡迎更多外籍學生入學，但這導致他們在財務上依賴這些學生。

根據一份國會報告，在倫敦藝術大學（University of the Arts London）和位於倫敦北方的克蘭斐德大學（Cranfield University），外籍學生占學生總數的一半以上。

「金融時報」（Financial Times）今年稍早報導，包含約克大學（University of York）在內的一些大學為了吸引更多外國學生，降低了入學標準。

但7月下台的前保守黨政府為了減少創紀錄的移民人數，對核發學生簽證施加限制，使大學招收變得困難。

根據官方統計，今年頭4個月的海外申請數量相比去年同期少了3萬份。

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