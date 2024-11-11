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越南河內空污又來襲 多區縣達紫色警戒

中央社／ 河內11日專電

越南首都河內市的空氣品質自11月起再度走下坡，今天市區及郊外部分區域均達到紫色警戒程度，一些周邊省分的空氣品質也不良。專家認為，車輛多、工程建設多都是空污的元凶。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，河內市這幾天的天空呈現乳白色，空氣品質非常差，今天河內市區包括紙橋區（Cau Giay）、南慈廉區（Nam Tu Liem）、北慈廉區（Bac Tu Liem）、黃梅區（Hoang Mai）及靠近郊外的淮德縣（Hoai Duc）、國威縣（Quoc Oai）等地的空氣品質介於不良至極差。

河內市周邊省分包括興安省（Hung Yen）、太平省（Thai Binh）、清化省（Thanh Hoa）、北江省（BacGiang）、海陽省（Hai Duong）、河南省（HaNam）、太原省（Thai Nguyen）的空氣品質也不良。

有越南網友在新聞下方留言表示憂心：「還沒全面工業化就這個樣子了，太可怕了」；也有人呼籲政府應該要快點淘汰易造成空氣污染的老舊車輛。

越南環境專家鄧氏金芝（Dang Thi Kim Chi）認為，越南汽車和摩托車的數量迅速增加，產生的廢氣和細懸浮微粒（PM2.5）是空氣污染的主要來源。

目前，河內市的汽車數量約110萬輛、摩托車接近700萬輛。其中包括許多老舊車輛，排放標準不符合要求，但仍在市區行駛。

另一方面，許多道路的品質和基礎設施未有效保養修繕，車輛行駛時頻繁變速，增加懸浮微粒和廢氣排放。再加上交通壅塞，車輛怠速運轉，以致廢氣排放比高速行駛時更多。

越南環境污染控制局指出，除了交通活動帶來的污染，住宅及公共工程等投資計畫在施工時並未嚴格管理，也加劇懸浮微粒的排放。此外，河內市周邊居民在田裡焚燒稻草的情況也很普遍。

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