象牙海岸垃圾掩埋場驚見嬰屍 警方著手調查

西非國家象牙海岸最大城市阿必尚（Abidjan）的一座垃圾掩埋場驚見兩具嬰屍與廢棄的人體組織，當地警方已展開相關調查。

法新社報導，當地警察首長表示，阿必尚東邊的艾古杜（Akouedo）一處垃圾掩埋場發現2具死胎，以及「顯然是診所或醫院丟棄的醫療器材和纖維瘤」。

象牙海岸公共安全部門副首長杜索（Siaka Dosso）證實此事，並表示現場發現「（廢棄的）人體組織包含纖維瘤與臍帶」，已啟動相關調查。

他指出，警方有時會發現棄嬰，但發現廢棄的人體組織比較少見。

根據杜索說法，象牙海岸政府2022年曾表示將關閉非法私人診所，「逾8成的私人醫療單位未達現行的衛生標準」。

象牙海岸目前僅開放強暴、亂倫受害者，或是心理或身體健康存在風險的孕婦墮胎。