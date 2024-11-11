印尼卡車高速公路失控打滑 16車連環撞釀1死22傷

中央社／ 雅加達11日專電

印尼西爪哇今天發生連環車禍，一輛卡車行駛在高速公路上時，疑似煞車失靈，失控撞上前方車輛，造成16輛大小車輛追撞，形成「車疊車」駭人景象。警方表示，事故造成1人死亡、22人受傷。

印尼羅盤報（Kompas）等媒體報導，位於西爪哇、連接普哇加達（Purwakarta）、萬隆（Bandung）的Purbaleunyi高速公路92公里處，下午3時發生連環車禍，共有16輛車受到波及。

西爪哇警方表示，肇事卡車載有重物，初判卡車因煞車失靈而失控撞向前方車輛，進而導致連環車禍。事故已造成1人死亡、22人受傷，傷者皆被送往醫院救治。

根據行車記錄器的畫面顯示，事故發生時天氣不佳，地面潮濕，行駛在高速公路上的卡車先是撞上前方轎車，轎車又撞上護欄並旋轉多圈後停止，卡車則持續一路向前，撞上多輛車子。

事故現場有多輛汽車堆疊，形成「車疊車」的駭人景象，許多車輛因強烈撞擊，車體嚴重變形。

印尼美都電視台（Metro TV）報導，事故造成交通受阻，車流堵塞，警方已調派起重機以清理事故現場。

印尼 高速公路

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