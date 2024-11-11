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寮國天災今年殃及25.5萬人 損失達3億美元

中央社／ 河內11日專電

寮國社會福利與勞動部表示，受到天災影響，今年截至目前寮國已有25萬5000人受災，其中12人死亡、32人受傷、1人失蹤，災損高達3億美元。

越南人民報（Nhan Dan）報導，今年由於熱帶性低氣壓、颱風摩羯（Yagi）等在寮國多地帶來豪雨，寮國全國共計超過5萬4000戶家庭的生活受到影響，災損高達3億美元（新台幣約97億元）。

颱風摩羯9月襲擊寮國造成大範圍的洪水，其中鑾南塔省（Luang Namtha）、華潘省（Houaphanh）、首都永珍（Vientiane）、波克省（Bokeo）受災最為嚴重。

此外，洪水也波及寮國水利系統，12個省共計300項建設受損，將近1.5萬公頃的農地受災。

洪水 災損 颱風

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