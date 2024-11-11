寮國天災今年殃及25.5萬人 損失達3億美元

美國在九一一之後發起的阿富汗戰爭中，有個人被美方列為頭號要犯、也讓阿富汗平民聞風喪膽—哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）。他是神學士最無情的戰略專家，曾策畫千百次自殺炸彈事件，把美軍和阿富汗平民的生命視為草芥。哈卡尼現為阿富汗代理內政部長，紐約時報近日刊出他在今年稍早的專訪，揭開他的神祕面紗，也揭露許多神學士與美國交手的內幕。

2024-11-11 11:30